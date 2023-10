Es läuft bei St. Andrä: Verteidiger als Tormann spielt zu Null und Kokol trifft viermal

Details Samstag, 28. Oktober 2023 12:55

Der FV St. Andrä/Höch kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Der Gast ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Stainz einen klaren Erfolg. Der Aufsteiger ist nun wohl endgültig in der Liga angekommen. Mann des Tages war Miha Kokol - er war bei allen Treffern beteiligt.

Der Aufsteiger St. Andrä/Höch feiert gegen den SC Stainz einen fulminanten Kantersieg

Miha Kokol war nicht zu bremsen - er führt auch mit 14 Treffern die Torschützenliste in der Gebietsliga an

Ein Schützenfest, an dem ein Mann einen Löwenanteil hatte, wurde den 100 Besuchern im Vollvolierung Stadion in Stainz geboten. Miha Kokol glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für St. Andrä/Höch In Hälfte eins (25./41.) und steuerte auch im zweiten Durchgang zwei Treffer bei (73./88.). Beim Tor von Kevin Genseberger gab der Slowene den Assist (44.) und auch beim 4:0 von Simon Kramberger zugunsten von St. Andrä/Höch hatte der Vierfachtorschütze seine Beine im Spiel. Nach 90 Minuten pfiff der Unparteiische schließlich das Spiel ab, in dem FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach Ablauf der Spielzeit nur einen Sieger geben würde.

Und noch eines bedarfnoch der dringenden Erwähnung: Das Tor der Gäste hütete mit Michael Rat ein gelernter Innenverteidiger, der das Kunststück vollbrachte ohne Training über 90 Minuten ohne Gegentreffer zu bleiben. Ligaportal.at gratuliert recht herzlich.

Die Hintermannschaft von SC Strasser Bau Stainz 1922 steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 41 Gegentore kassierte das Heimteam im Laufe der bisherigen Saison. SC Stainz verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Michael Rat hütete als gelernter Verteidiger das Tor und schaffte ein Shutout

34 Tore hat der Aufsteiger FV St. Andrä bisher erzielt

FV St. Andrä/Höch präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 34 geschossene Treffer gehen auf das Konto von St. Andrä/Höch. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch derzeit auf dem Konto.

Nachdem FV St. Andrä/Höch hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist St. Andrä/Höch weiter im Rennen um die vorderen Plätze. SC Strasser Bau Stainz 1922 führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Mit insgesamt 20 Zählern befindet sich FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch voll in der Spur. Die Formkurve von SC Stainz dagegen zeigt nach unten.

Nächster Prüfstein für SC Strasser Bau Stainz 1922 ist FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. (Samstag, 17:00 Uhr). FV St. Andrä/Höch misst sich am selben Tag mit GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn (13:30 Uhr).

43 und kein bisschen müde - Simon Kramberger traf zum 4:0

Stimme zum Spiel:

Gottfried Sundl, Trainer St. Andrä:

"Man kann sagen, das 'Werkl läuft grad rund. Aus einer defensiven Topleistung wurden viele Chancen herausgespielt. Man hat nicht gemerkt, dass mit Michi Rat ein IV ohne Training im Tor war. Aufgrund der noch ausgelassenen Chancen ein hochverdienter Sieg. Es freut mich auch, dass Miha Kokol nun verdient ganz oben in der Schützenliste der Liga steht. Gratulation an das ganze Team!"

Gebietsliga West: SC Strasser Bau Stainz 1922 – FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch, 0:6 (0:3)

88 Miha Kokol 0:6

73 Miha Kokol 0:5

67 Simon Kramberger 0:4

44 Kevin Genseberger 0:3

41 Miha Kokol 0:2

25 Miha Kokol 0:1

SC STRASSER BAU Stainz 1922: Daniel Wagner - Philipp Schmölzer, Thomas Schöner, Philipp Hepflinger, Patrick Eibl - Patrick Gutbrunner, Christopher Kowatschitsch, Tilen Strmsnik - Elijah Michael Primig, Edis Ljubijankic (K), Alen Hrovat



Ersatzspieler: Jakob Grundner, David Reisinger, Lorenz Reisner, Daniel Dobida, Alexander Putzer, Jeremias Tockner



Trainer: Michael Brezina

FV Malerbetrieb Haring St. Andrä/Höch: Michael Rat - Tim Kovacec, Kevin Potocnik, Christoph Stangl - Kevin Genseberger, Simon Kramberger, Christoph Reiterer, Michael Muster (K), Thomas Potocnik, Philipp Jartschitsch - Miha Kokol



Ersatzspieler: Daniel Temmel, Paul Mörth, Hans Jürgen Kraner, Marcel Sebathi, Pascal Ramschak



Trainer: DI Gottfried Sundl , BSc

by René Dretnik

Fotos: Jacqueline Genseberger

