Micic-Doppelpack: FC Preding gewinnt und klettert

SV Heimschuh und FC Preding lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Preding wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die ersten 30 Minuten waren sehr ausgeglichen, beide Teams agierten auf Augenhöhe. Miha Burian war es, der vor 125 Zuschauern in der 31. Minute per Kopf das 1:0 für Heimschuh besorgte. Geschockt zeigte sich FC Erhart Preding nicht. Nur wenig später war Djordje Micic mit dem Ausgleich zur Stelle (35.). Preding wurde jetzt sukzessive immer stärker. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Fast zeitgleich mit dem Wiederanpfiff gingen die Gäste durch den zweiten Treffer von Micic in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten - Dominik Braunstein traf zum Ausgleich 2:2 (55.). In Minute 70 machte Urban Cander alles klar. Er versenkte den Ball in im Netz des Gastgebers und stellte den Sieg sicher. Mit dem Ende der Spielzeit strich Preding gegen SV Heimschuh die volle Ausbeute ein.

Heimschuh überwintert auf Platz elf - Preding auf Platz acht

Den Kampf um die Klasse geht Heimschuh in der Rückrunde von der elften Position an. Drei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh derzeit auf dem Konto. SV Heimschuh überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

FC Erhart Preding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste schraubten das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 17 Zähler in die Höhe und rangieren nun auf Platz acht. Die Defensive von FC Preding muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 33-mal war dies der Fall. Preding verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Stimme zum Spiel:

Christoph Marat, Trainer Heimschuh:

"Aufgrund unserer Einstellung, unseres Zweikampfverhaltens und unseres Engagement am Platz war diese Niederlage verdient."

Gebietsliga West: SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh – FC Erhart Preding, 2:3 (1:1)

70 Urban Cander 2:3

55 Dominik Braunstein 2:2

47 Djordje Micic 1:2

35 Djordje Micic 1:1

31 Miha Burian 1:0

