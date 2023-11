Überraschungssieg: FC Ehrenhausen triumphiert über Lankowitz

Details Sonntag, 05. November 2023 19:06

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von FC Ehrenhausen und Lankowitz, die mit 1:0 endete. Gegen Ehrenhausen setzte es für FC Lankowitz eine ungeahnte Pleite. Der Tabellenletzte überraschte den Tabellenfünften und die gesamte Liga.

Tabellenschlusslicht Ehrenhausen feiert zum Saisonabschluss einen Heimsieg gegen den FC Lankowitz

Lankowitz geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Markus Kogler das schnelle 1:0 für FC Holcim PHP Management Ehrenhausen erzielte. Nach einem Freistoß von der rechten Seite traf der Offensivakteur per Kopf. Obwohl die Lankowitzer das Spiel bestimmten, standen die Gastgeber hinten gut und ließen kaum noch Chancen der Gegner zu. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

In der Rückrunde muss FC Ehrenhausen das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. Mit nur 18 Treffern stellen die Gastgeber den harmlosesten Angriff der Gebietsliga West. Der Tabellenletzte verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Ehrenhausen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte. Die Elf von Coach Pressnitz will aber im Frühjahr das Feld von hinten aufrollen - dafür sollen einige hochkarätige Transfers sorgen. Man darf also gespannt sein, welche Neuzugänge die Ehrenhausener aus dem Hut zaubern werden.

Siegestorschütze Markus Kogler

Trotz der Niederlage belegt FC Lankowitz weiterhin den fünften Tabellenplatz, könnte aber noch vom USV Grenzland eingeholt werden. Die Ausbeute der Offensive ist beim Gast verbesserungswürdig, was man an den erst 24 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Lankowitz derzeit auf dem Konto. FC Lankowitz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Stimme zum Spiel:

Bernd Pressnitz, Trainer Ehrenhausen:

"Wir haben alles investiert, damit wir den Abstand nach hinten verringern. Wir sind seit vier Runden ungeschlagen. Jetzt können mit breiter in die Frühjahrssaison starten - einige Neuzugänge werden können."

Gebietsliga West: FC Holcim PHP Management Ehrenhausen – FC Lankowitz, 1:0 (1:0)

9 Markus Kogler 1:0

FC Holcim PHP Management Ehrenhausen : Florian Paar - Nico Smetaniuk, Friedrich Partl, Aljaz Gersak, Tomaz Kidric - Julian Insupp, Aleksander Snofl, Stephan Petritsch, Manuel Posavec - Michael Rakar, Markus Kogler (K)



Ersatzspieler: Ing. Florian Pronegg, Martin Niggas, Philipp Resch, Denis Poljanec, Dietmar Markus Schell, Kilian Preglau



Trainer: Bernd Robert Pressnitz

Lankowitz: Tobias Prettenthaler - Philipp Kurt Hiebler, Daniel Unger, Manuel Ofner, Christoph Laschat, Franz Hoffman - Michael Medwed, Philipp Strafner (K), Daniel Wüster, Marco Krauss - Andreas Krainer



Ersatzspieler: Philipp Kienzl, Tobias Zwanzger, Tobias Scheer, Valentin Höller, Maximilian Zwanzer



Trainer: Gerald Strafner

by René Dretnik

Foto: FC Ehrenhausen

