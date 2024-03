Offener Schlagabtausch: Neun-Tore-Spektakel bringt den Sieg für Heimschuh

Details Sonntag, 17. März 2024 13:17

SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh und FC Holcim PHP Management Ehrenhausen lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel war noch in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Wichtiger Sieg für Heimschuh: Die Marat-Elf setzt sich ein wenig von hinten ab

Zerfahrenes und hartes aber faires Spiel

Mit einem furiosen Start brachte Miha Burian sein Team bereits in der 14. Minute in Führung. Doch das war erst der Anfang einer packenden Auseinandersetzung auf dem Rasen. Johann Lanzl legte nach und erhöhte den Vorsprung für SV Heimschuh nach 38 Minuten auf 2:0. Die Fans waren außer sich vor Freude, doch die Dramatik sollte erst so richtig Fahrt aufnehmen.

Kurz vor dem Pausenpfiff gelang FC Ehrenhausen ein entscheidender Treffer in der 41. Minute, der die Spannung ins Unermessliche steigerte. Die Führung von Heimschuh schien zu wackeln, als beide Teams in die Kabine gingen.

Nach dem Seitenwechsel entfesselte Patrick Kinhamer eine weitere Offensive und erhöhte in der 51. Minute auf 3:1 für den Gastgeber. Doch Ehrenhausen ließ nicht locker und kämpfte verbissen. Aleksander Snofl verkürzte in der 61. Minute auf 2:3, doch dann trat Burian erneut in Erscheinung. Mit einem eiskalten Doppelpack in der 63. Minute brachte er sein Team zurück auf die Siegerstraße.

Johann "Honne" Lanzl markierte einen Doppelpack

Doch die Dramatik war noch lange nicht vorbei. Manuel Posavec bejubelte das 3:4 für FC Holcim PHP Management Ehrenhausen in der 75. Minute, bevor Lanzl mit seinem zweiten Treffer in der 78. Minute für SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh zurückschlug. Doch Ehrenhausen gab nicht auf und Posavec erzielte in der Nachspielzeit einen weiteren Anschlusstreffer zum 4:5, doch es reichte nicht mehr für die große Wende.

Das Publikum war atemlos ob der gebotenen Spannung und Action auf dem Platz. SV Heimschuh konnte sich am Ende über einen hart erkämpften Sieg gegen das Schlusslicht freuen, doch die Defensivprobleme blieben unübersehbar.

So steht es um die Teams

Heimschuh muss sich dringend um die eigene Abwehr kümmern, während FC Ehrenhausen nach dieser Niederlage immer tiefer in die Bredouille gerät. Die Defensivschwächen sind offensichtlich, und trotz aller Anstrengungen bleibt die Hintermannschaft wacklig.

Mit einem Blick nach vorne stehen beide Teams vor Herausforderungen: Während SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh am kommenden Samstag FC Lankowitz empfängt und sich weiteren Prüfungen stellen muss, wartet auf Ehrenhausen mit SV TIBA Austria Dobl ein weiterer harter Gegner.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Marat, Trainer Heimschuh:

"Obwohl es eine zerfahrene Partie war und viele Tore durch Eigenfehler entstanden, war der Sieg schlussendlich verdient. Die drei Punkte waren für uns sehr wichtig. Wir konnten uns ein wenig absetzen. Jetzt schauen wir von Spiel zu Spiel."

Gebietsliga West: SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh – FC Holcim PHP Management Ehrenhausen, 5:4 (2:1)

94 Manuel Posavec 5:4

78 Johann Lanzl 5:3

75 Manuel Posavec 4:3

63 Miha Burian 4:2

61 Aleksander Snofl 3:2

51 Patrick Kinhamer 3:1

41 Jernej Lampret 2:1

38 Johann Lanzl 2:0

14 Miha Burian 1:0

SV Raiffeisen Mibag-Sanierungen Heimschuh: Angelo Simonitsch - Miha Burian - Mario Puchmann, Raphael Andreas Oswald, Alexander Hesse, Tobias Tertinjek, Mathias Treissmann, Lan Fegus Makovec - Patrick Kinhamer, Niklas Treissmann, Johann Lanzl (K)



Ersatzspieler: Christopher Schnabl, Maximilian Körbler, Vito Popovic, Dominik Braunstein, Fabian Schantl, Wolfgang Tachella



Trainer: Christopher Marat

FC Holcim PHP Management Ehrenhausen : Peter Kidric - Aljaz Gersak, Tomaz Kidric - Philipp Resch (K), Jernej Lampret, Timotej Snofl, Aleksander Snofl, Stephan Petritsch - Markus Kogler, Marko Segula, Kilian Preglau



Ersatzspieler: Fabio Winterleitner, Nico Smetaniuk, Julian Insupp, Daniel Radl, Marcel Manfred Passat, Manuel Posavec



Trainer: Bernd Robert Pressnitz by René Dretnik Foto: SV Heimschuh/Wutte

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.