Unglaublich! FC St. Nikolai i.S. dreht die Partie gegen Pölfing Brunn und trifft in neun Minuten viermal

Details Sonntag, 17. März 2024 21:51

Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich FC St. Nikolai i.S. als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Die Hausherren drehten einen 0:1-Pausenrückstand und kamen am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn. Wer hätte sich das gedacht?

Teo Milic markierte einen Doppelpack

St. Nikolai brauchte für die vier Tore nur neun Minuten

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Lukas Luckerbauer markierte in der dritten Minute die Führung. Pölfing wollte noch eines draufsetzen, hatte jedoch die Rechnung ohne den Nikolaier Torhüter Erik Arzensek gemacht, der mit seinen unglaublichen Reflexen und Paraden die Gäste zur Verzweiflung brachte. So ging es nur mMit einem Tor Vorsprung für Pölfing-Brunn ging nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Eigentlich sah bis zum Schluss alles nach einem Sieg der Auswärtsmannschaft aus. Doch was sich dann in den letzten 13 Minuten dieser Begegnung abspielte, wird sich mit Sicherheit in der Nikolaier Vereinschronik wiederfinden. Jetzt ging es nämlich Schlag auf Schlag und die Pölfinger wussten nicht mehr wie ihnen geschah.

Zuerst trug sich David Poljanec trug in der 77. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zwei Minuten später versenkte Teo Milic die Kugel zum 2:1 (79.). Mit einem Fallrückzieher baute Marcel Trettnak die Führung auf 3:1 aus (82.). Mit seinem zweiten Tagestreffer vollendete Milic das "Wunder von Nikolai" und sorgte für den 4:1 Endstand.

So steht es um die Teams

Bei FC St. Nikolai i.S. präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Mit dem Dreier sprangen die Gastgeber auf den fünften Platz der Gebietsliga West. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat St. Nikolai i.S. derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

In der Tabelle liegt GASV Pölfing-Brunn nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Acht Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Pölfing-Brunn momentan auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn noch Luft nach oben.

FC St. Nikolai i.S. tritt am Freitag, den 22.03.2024, um 19:00 Uhr, bei UFC Haring-Group Wettmannstätten an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt GASV Pölfing-Brunn SV Zach Gourmet Raiffeisen Stallhofen.

Stimme zum Spiel:

Benjamin Heric, Trainer St. Nikolai:

"In den ersten 30min haben wir uns schwer getan ins Spiel zu kommen. Wir können uns bei unserem Tormann bedanken, dass er uns im Spiel gehalten hat. Danach haben wir aber bis zum Ende die Kontrolle über das Spiel übernommen und wurden zum Schluss dann auch für den Einsatz und die Geduld belohnt. Alles in allem aber ein verdienter Sieg und sehr guter Star in die Rückrunde für uns."

Gebietsliga West: FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. – GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn, 4:1 (0:1)

86 Teo Milic 4:1

82 Marcel Trettnak 3:1

79 Teo Milic 2:1

77 David Poljanec 1:1

3 Lukas Luckerbauer 0:1

Aufstellungen:

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: Erik Arzensek - Ales Skale, Eugen Zizek, Lukas Marko - Jan Kainz, Gregor Stavbar, Marcel Trettnak (K), Alexander Kerschbaumer, David Poljanec - Teo Milic, Stefan Sokulskyj



Ersatzspieler: Patrick Kogler, Fabio Rasser, Lukas Bicu, Fabian Stiegler, Michael Gaisch, Marvin Lindner



Trainer: Benjamin Heric

Pölfing-Brunn: Manuel Puschnigg - Alen Buksek, Tilen Osovnikar, Alexander Tschiltsch (K), Lukas Luckerbauer, Robert Klug, Dominik Puschnigg - Mario Damse, Florian Lipp - Marko Panikvar, Tobias Ranegger



Ersatzspieler: Kevin Hermann Pavelca, Maximilian Tristan Clavora, Marcel Poschauko, Michael Legat, Simon Schreiner, Sebastian Lipp



Trainer: Matej Kreuch

by René Dretnik

Foto:

Details

