Paukenschlag beim SV Anger! Martin Schöberl tritt als Trainer zurück

Paukenschlag beim SV Anger aus der Oberliga Süd-Ost. Der Klub muss sich einen neuen Trainer suchen. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, meinen Rücktritt als Trainer des SV Anger bekannt zu geben", so Martin Schöberl in einer ersten Reaktion. LIGAPORTAL hat alle Infos.

"In den vergangenen zweieinhalb Jahren habe ich mit Leidenschaft und Hingabe viel Zeit und Energie in diesen Verein investiert und dabei ein solides Fundament aus talentierten einheimischen Spielern geschaffen", Schöberl weiter. "Wir erzielten trotz der begrenzten Ressourcen des Vereins beachtliche Erfolge: Im vergangenen Jahr erreichten wir trotz dieser Herausforderungen den vierten Platz und nun übergebe ich die Mannschaft nach 18 Runden in dieser Saison auf einem respektablen dritten Platz."

"Trotz der ausgezeichneten Harmonie zwischen Spielern und Trainern musste ich leider feststellen, dass das Umfeld des Vereins zunehmend schwierig geworden ist. Zusätzlich habe ich eine gewisse Zufriedenheit mit dem bisher Erreichten verspürt und das Gefühl gehabt, dass man nicht den entscheidenden Schritt unternehmen wollte, um noch höhere Ziele anzustreben. Diese Entwicklung steht nicht im Einklang mit meinen persönlichen Ambitionen und Zielen. Ich möchte dem SV Anger für die erfolgreiche Zusammenarbeit herzlich danken und wünsche dem Verein für die Zukunft nur das Beste."

