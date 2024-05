TSV Kirchberg/R. dreht enge Partie gegen SVH Waldbach

Details Samstag, 25. Mai 2024 09:37

Im Rahmen der 24. Runde der Oberliga Süd-Ost trafen TSV Kirchberg/R. und SVH Waldbach aufeinander in einem Match, das die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. Das Spiel endete mit einem knappen 2:1 für die Gastgeber von TSV Kirchberg/R., die damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sicherten. Der Wettkampf war geprägt von intensiven Momenten und entscheidenden Wendungen, die das Endergebnis bis zum Schluss ungewiss ließen.

Früher Rückstand und rasche Antwort

Bereits in der 12. Minute gingen die Gäste aus Waldbach in Führung. Sandro Pfeffer spielt von der Mittellinie den Ball in die Schnittstelle, Oliver Grandits ist schneller als die Verteidigung und schiebt den Ball am herauslaufenden Tormann Hödl vorbei ins Tor. Nur wenige Minuten später steht es aber 1:1. Flanke aus dem Halbfeld auf Höfler. Dessen Schuss wird geblockt und Christoph Rabl staubt aus kurzer Distanz ab. Einmal musste Tormann Hödl einen gut angetragenen Schuss von Vukmanic entschärfen. Kurz vor der Pause haben die Kirchberger das Spiel gedreht: Edlinger kommt auf der linken Seite nach einem missglückten Klärungsversuch zum Ball, schießt aus 20 Metern, der Ball ist leicht abgefälcht und somit unhaltbar für Tormann Ivan Benko.

Entscheidung noch vor der Halbzeitpause

Im zweiten Durchgang gab es ein Chancenplus für Kirchberg. Ein Schuss von Höfler prallte an die Stange, Rabl verzog alleine aus etwa fünf Metern über das Tor, Färber scheitert am herauslaufenden Tormann Ivan Benko. In der Schlussphase noch ein Weitschuss von Ton Vukmanic knapp über das Tor.

Die Schlussphase des Spiels war von großer Spannung geprägt, doch letztendlich blieb es beim 2:1 für TSV Kirchberg/R.. Mit dem Abpfiff in der 95. Minute sicherten sich die Gastgeber drei wichtige Punkte und feierten einen hart erkämpften Sieg vor heimischem Publikum. Dieses Ergebnis spiegelt nicht nur die Entschlossenheit und den Teamgeist von TSV Kirchberg/R. wider, sondern auch die Qualität und die Spannung, die die Oberliga Süd-Ost zu bieten hat.

Stimmen zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Ein spannendes Spiel, wo wir uns in der ersten Hälfte gegen eine gute Waldbacher Mannschaft schwer getan haben. Aufgrund der Überlegenheit in der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg. Gratulation an Bad Waltersdorf zum Meistertitel.“

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): „Kirchberg steht nicht zu Unrecht auf Rang 1 in der Frühjahrstabelle. Sie haben eine richtig gute Mischung zwischen routinierten und jungen hungrigen Spielern. Wir haben es aber trotzdem gut gemacht und die Partie lange offen gehalten. Zwei Eigenfehler haben uns leider um Zählbares gebracht.“

Aufstellungen:

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Christoph Hödl, Manuel Edlinger, Mario Unterweger (K), Peter Baumkircher, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Fabian Eder, Daniel Loder, Simon Puchner, Samuel Höfler, Martin Färber



Ersatzspieler: Julian Langer, Tobias Höfler, Jan Stiegler, Andrew Justin Dehlinch, Julian Hermann, Hannes Scheucher



Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovacs

SVH Elektrotechnik Pfeifer Waldbach: Ivan Benko - Josip Zeba, Mario Lovre Vojkovic, Thomas Kandlhofer, Felix Kittinger, Markus Rosenberger - Niko Maric, Oliver Grandits, Lukas Schmidt (K) - Tin Vukmanic, Sandro Pfeffer



Ersatzspieler: Dominik Lueger, Gabriel Hold, Michael Hofer, Daniel Tanul, Roland Santa



Trainer: Arrigo Kurz , MSc

Oberliga Süd-Ost: Kirchberg/R. : Waldbach - 2:1 (2:1)

40 Manuel Edlinger 2:1

19 Christoph Rabl 1:1

12 Oliver Grandits 0:1

