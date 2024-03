Liebenau seit elf Spielen unbesiegt - Grambach Coach Wemmer: "Brauneis ist ein Unterschiedsspieler!"

Details Freitag, 29. März 2024 20:02

SV Technopark Raaba-Grambach und SV Union Liebenau verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel waren beide Teams im Herbst mit einem 2:2-Remis auseinandergegangen.

Der Aufsteiger aus dem Grazer Süden ist seit unglaublichen elf Spielen unbesiegt

Torjäger fehlte und Liebenau führte nach einer knappen Viertelstunde

Der Gastgeber mußte aufgrund einer Verletzung ohne Torjäger Daniel Brauneis antreten. Der Torjäger hält mittlerweile bei 13 Toren und ist natürlich für die Schwarz - Weißen nicht zu ersetzen. Bis auf den ebenso nicht spielbereiten Luca Wintschnigg hatte Trainer Richard Wemmer jedoch seine gesamte Mannschaft an Board.

Beide Teams kamen zu wenigen Gelegenheiten, wenn es welche gab, waren die jedoch brandgefährlich - entweder scheiterte man am eigenen Unvermögen oder an den Keepern Hösele und Straussberger.

Karim Mahgoub Mousa brachte SVU Liebenau in der 14. Minute in Front - die Weber -Truppe spielte diesen frühen Führungstreffer perfekt heraus. Mit einem Doppelpass öffnete man die Grambacher Abwehr und ging nach weniger als einer Viertelstunde in Führung. Für den Liebenauer war dies auch bereits der achte Treffer in der laufenden Saison.

Alexander Sauseng versenkte den Ball in der 36. Minute im Netz der Gäste - die Gastgeber zeigten sich bei diesem Treffer energisch. Man erkämpfte sich den Ball, setzte resolut dagegen und nach einem Stanglpass traf der Dauerläufer der Heimmanschaft in seinem 16. Saisonspiel für das Team aus dem Grazer Süden.

Schiedsrichter Kulasin bat die Teams zum Pausentee - insgesamt leitete er eine faire Partie und kam mit fünf gelben Karten aus, wovon drei wegen Kritik gegeben wurden,

Keine weiteren Tore mehr am Karfreitag

Nach der Pause bot sich den knapp 200 Zuschauern ein ähnliches Bild. Man neutralisierte sich weitgehend - es kam weiterhin zu wenigen Gelegenheiten auf beiden Seiten. Als der Schiedsrichter das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende bei einem friedlichen Unentschieden am Osterwochenende blieb.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit dem Gewinnen tut sich SV Raaba-Grambach momentan schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Union Liebenau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt elf Spiele ist es her.

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Union Liebenau die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein. Beide Mannschaften spielen eine durchwegs erfolgreiche Saison.

Am kommenden Freitag trifft Raaba-Grambach auf Sportunion Hitzendorf, SVU Liebenau spielt am selben Tag gegen SV Thal.

Stimme zum Spiel

Richard Wemmer - Trainer Grambach

"Kurz und bündig gesagt: für mich war das ein gerechtes Unentschieden. Natürlich hat uns Daniel gefehlt, er ist ein Unterschiedsspieler - mein Team hat alles gegeben um ihn zu ersetzen. Sie haben brav gespielt und wir haben gegen einen starken Aufsteiger einen Punkt geholt!"

Aufstellungen: SV Technopark Raaba-Grambach: Lukas Hösele, Michael Fras, Sebastian Rosmanith, Irfan Zahirovic, Alexander Sauseng, Marvin Griesbacher, Joël Roger Wasser, Rene Tonner, Julian Götz (K), Björn Gfrerer, Liridon Tafolli



Ersatzspieler: Jonathan Paul, Gottfried Janisch, Franz Steinkellner, Diego Grigoras, Fabian Granitzer, Ruberlan Lex-Franca



Trainer: Richard Wemmer

SVU Liebenau: Johannes Straussberger - Daniel Url, Antonio Filic (K), Alexander Maier - Dominik Dexer, Philipp Urdl, Markus Schrott, Emir Sikiric, Domenic Letzer - Karim Mahgoub Mousa, Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Joachim Trummer, Adnan Begic, Mathias Neubauer, Maximilian Tschikof, David Movsesian, Gabriel Andic



Trainer: Christian Weber Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: SV Technopark Raaba-Grambach – SV Union Liebenau, 1:1 (1:1)

36 Alexander Sauseng 1:1

14 Karim Mahgoub Mousa 0:1

