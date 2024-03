USV Kainbach gewinnt gegen Hitzendorf und steht weiter an der Tabellenspitze

Details Freitag, 29. März 2024 21:15

Der USV Kainbach und Sportunion Hitzendorf lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Heimmannschaft wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatte der Gastgeber im Herbst einen 3:0-Sieg gefeiert. Es wurde ein rasantes und am Ende sehr knappes Spiel.

Man eilt in Richtung Oberliga bei dem Team aus dem Grazer Umland

Spitzenspiel am Karfreitag und fünf Ostereier für die Fans

Beide Teams gingen offensiv in die Partie und kamen zu ihren Chancen. Hitzendorf forderte den Tabellenführer und so musste die Kainbacher Abwehr ihre Qualitäten zeigen um nicht in Rückstand zu geraten. Aber auch die Offensive des Tabellenführers lief mehrere Angriffe auf das Tor von Keeper Schreiner.

Sebastian Koss war es, der vor 150 Zuschauern für den Ligaprimus den Führungstreffer nach einer Flanke per Kopf besorgte (31.). Luka Nakic erhöhte den Vorsprung der Kainbacher nach 46 Minuten auf 2:0 - der Torschütze wurde über die Seite optimal angespielt und zog trocken zur Vorentscheidung ab.

Dies war zumindest zu diesem Zeitpunkt der Gedanke der meisten Fans auf der Tribüne. Mit der Führung für Kainbach ging es in die Kabine.

Nach der Pause setzte es drei Tore und der Ligaprimus holte drei Punkte

Elias Wolfbauer verkürzte für SU Hitzendorf später in der 56. Minute auf 1:2 - die Herrmann - Truppe zeigte sich weiterhin als unangenehmer Gegner und so war dieser Elfer nur ein Zwischenstand in diser umkämpften Partie.

In der 74. Minute gelang dem Gast, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Marko Grgic. Nach einer weiten Flanke erzielten die Underdogs per Kopf das verdiente 2:2.

Aber Kainbach hatte das letzte As im Ärmel - das spielte man dann wenige Minuten nach dem Ausgleich aus.

Man eroberte im Halbfeld den Ball und der anschließende Treffer zum 3:2 sicherte USV Kainbach I nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Nakic in diesem Spiel (81.). Schließlich strich der Aufstiegsaspirant die Optimalausbeute gegen Sportunion Hitzendorf ein.

Stimme zum Spiel

Leo Paulitsch - Mittelfeld Hitzendorf

"Ja, da hätten wir schon was mitnehmen können. Wir hatten ja unsere Chancen - es sollte nicht sein. Unsere Mannschaft hat aber eine tolle Moral, dass wir nach einem 0:2 beim Tabellenführer noch einmal ein offenes Spiel bereiten konnten. Am Ende haben wir verloren - jetzt feiern wir einmal Ostern!"

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach 16 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für USV A-TEC OFNER Kainbach 36 Zähler zu Buche. Offensiv sticht die Mannschaft in der Liga in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 45 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Kainbach ist seit drei Spielen unbezwungen - nach der Niederlage im letzten Spiel vor der Pause gegen Andritz zeigt man im Frühjahr weiterhin seine Aufstiegsambitionen.

SU Hitzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt Sportunion Hitzendorf weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Acht Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat SU Hitzendorf derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft USV A-TEC OFNER Kainbach auf SVU well welt Kumberg, Sportunion Hitzendorf spielt tags zuvor gegen den SV Raaba-Grambach.

USV A-TEC OFNER Kainbach: Lorenz Feldbaumer, Elias Mauz, Markus Birnstingl, Christoph Glashüttner (K), Luka Nakic, Sebastian Koss, Leo Hamminger, Fabian Koch, Andreas Kalcher, Stefan Wenter, Nico Stoff



Ersatzspieler: Rene Glashüttner, Oliver Pail, Martin Tatschl, Benjamin Schweighofer, Simon Pansy, Robin Moroder



Trainer: Matthias Sternthal

Hitzendorf: Florian Schreiner - Amar Mujanic, Felix Moitzi, Thomas Friedl, Julius Ortner - Gabriel David Trummer, Dennis Weigelt, Michael Seufzer (K), Leo Paulitsch - Elias Wolfbauer, Daniel Rieger



Ersatzspieler: Laurin Gadler, Marko Grgic, Manuel Nagl-Gsöls, Moritz Gutjahr, Michael Marko, Lukas Lackner



Trainer: Michael Herrmann Bericht Florian Kober

Unterliga Mitte: USV A-TEC OFNER Kainbach I – Sportunion Hitzendorf, 3:2 (2:0)

81 Luka Nakic 3:2

74 Marko Grgic 2:2

56 Elias Wolfbauer 2:1

46 Luka Nakic 2:0

31 Sebastian Koss 1:0

