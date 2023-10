SV Halbenrain im Torrausch - Fürstenfelds Zweier geht mit 0:8 unter

Details Montag, 09. Oktober 2023 16:07

SVU Immo Company Halbenrain und die Zweitvertretung von Söchau/Fürstenfelder SK lieferten sich ein einseitiges Torfestival, das mit einem klaren 8:0-Endstand endete. In diesem Spiel bestätigte SV Halbenrain eindrucksvoll seine Favoritenrolle.

Tilen Pungarsek eröffnete das Torfestival, als er bereits in der 17. Minute für die Heimmannschaft traf. Dann legte Alexander Komatz nach und erhöhte auf 2:0 für SVU Immo Company Halbenrain in der 22. Minute. Die Ruhe im Spiel brachte Tine Celec, der in der 31. Minute das 3:0 für SV Halbenrain erzielte. Timotej Lorber baute den Vorsprung von SVU Immo Company Halbenrain in der 38. Minute weiter aus. SV Halbenrain beherrschte den Gegner zur Halbzeit nach Belieben und ging mit einer klaren Führung in die Kabine.

Die Dominanz von SVU Immo Company Halbenrain setzte sich fort, als Kristian Kraus (57./69.) und Pungarsek (66.) in der zweiten Halbzeit drei weitere Treffer erzielten. Mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag steuerte Lorber bereits in der 78. Minute das Tor zum 8:0 bei. Der Schiedsrichter beendete schließlich das Spiel, in dem SV Halbenrain bereits in der ersten Halbzeit deutlich machte, dass es nur einen Sieger geben würde.

Trotz des Sieges behält SVU Immo Company Halbenrain den fünften Tabellenplatz. SV Halbenrain hat nun insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf dem Konto. Die jüngsten Leistungen von SVU Immo Company Halbenrain waren ermutigend, da sie zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen holten.

Söchau/Fürstenfeld II muss zweifellos dringend ihre Abwehr stärken, da sie im Schnitt mehr als zwei Gegentore pro Spiel hinnehmen. Das Team bleibt weiterhin auf dem 13. Tabellenplatz. Der Sturm von Söchau/Fürstenfeld II hingegen sorgt für wenig Begeisterung, da sie in dieser Saison nur acht Treffer erzielen konnten. Mit bereits sechs Niederlagen in dieser Spielzeit und nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten düster. Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen befindet sich Söchau/Fürstenfelder SK II weiterhin in einer schwierigen Situation. Gegen SV Halbenrain fand das Team keine Antwort.

Am Freitag, den 13.10.2023 (18:30 Uhr) reist SVU Immo Company Halbenrain zu SVU Steirerfleisch Wolfsberg, während Söchau/Fürstenfeld II einen Tag später (17:00 Uhr) vor heimischer Kulisse den FC Südostshopping Autohaus Peternel Bad Radkersburg empfängt. Die kommenden Spiele versprechen spannende Momente und könnten die Ausgangslage in der Tabelle weiter beeinflussen.

Stimme zum Spiel:

Elmar Messerer, Trainer Halbenrain:

"Ein 8:0 Sieg hat man nicht jede Woche, um so schöner ist dies vor unseren Heimfans! Eine konzentrierte Leistung über 90 Minuten mit vielen schönen Kombinationen , nun gilt es an den Leistungen anzuknüpfen und nächste Woche unsere Stärken wieder auf den Platz zu bringen!"

Unterliga Süd: SVU Immo Company Halbenrain – Söchau/Fürstenfelder SK II, 8:0 (4:0)

78 Timotej Lorber 8:0

69 Kristian Kraus 7:0

66 Tilen Pungarsek 6:0

57 Kristian Kraus 5:0

38 Timotej Lorber 4:0

31 Tine Celec 3:0

22 Alexander Komatz 2:0

17 Tilen Pungarsek 1:0

SVU Immo Company - RB Halbenrain: Saso Balazic - Mitja Lovenjak, Manuel Macher, Andreas List - Michael Rodler, Tine Celec, Timotej Lorber, Philipp Böheim, Alexander Komatz (K) - Kristian Kraus, Tilen Pungarsek



Ersatzspieler: Simon Taschner , BEd, Sebastian Pot, Fabian Vieregg



Trainer: Elmar Messerer

Söchau/Fürstenfelder SK II: Kevin Hergovits - Niklas Fasch-Tauschmann, Matteo Krachler, Maximilian Mittendrein (K), Luis Rene Saurer - Oliver Jaindl, Federico Wolf, Felix Antoni, Jonas Leitgeb - Bakk. Jochen Hafner , BEd, Nikolaus Pummer



Ersatzspieler: Michael Grassmugg, Ali Rouely, Calvin Kopf, Hüseyin Kalender, Hasan Kalender



Trainer: Thomas Wilfling by René Dretnik Foto: SV Halbenrain/Facebook

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.