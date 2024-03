7:0 gegen Wien United 05: FC Polska Wien setzt Ausrufezeichen im Titelkampf

Details Montag, 04. März 2024 19:15

FC Polska kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. FC Polska setzte sich standesgemäß gegen Wien United 05 durch. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen FC Polska beim Stand von 3:2 zum Sieger gemacht.

Klare Sache

Wien United 05 geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Dominik Ochab das schnelle 1:0 für FC Polska erzielte. Maciej Pawlik erhöhte den Vorsprung von FC Polska nach 25 Minuten auf 2:0. Wien United 05 ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von FC Polska.

Polska legt nach

Mit dem 3:0 durch Rafael Knapik schien die Partie bereits in der 47. Minute mit FC Polska einen sicheren Sieger zu haben. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Pawlik (52.), Ochab (71.) und Mateusz Piechnik (82.). In der Nachspielzeit besserte Ochab seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen dritten Tagestreffer für FC Polska erzielte. Am Ende fuhr FC Polska einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der Gast bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Wien United 05 in Grund und Boden spielte.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Wien United 05 weiter im Schlamassel. 27:76 – das Torverhältnis des Heimteams spricht eine mehr als deutliche Sprache. Wien United 05 musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Wien United 05 insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere von Wien United 05 hält an. Insgesamt kassierte Wien United 05 nun schon acht Niederlagen am Stück.

FC Polska machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Die Saison von FC Polska verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. FC Polska scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Wien United 05 tritt am Samstag, den 09.03.2024, um 14:00 Uhr, bei F.C. Yellow Star Simmering an. Einen Tag später (18:00 Uhr) empfängt FC Polska Penzinger SV.

Stimme zum Spiel:

Pawel Gasiorowski (Obmann Polska): "Natürlich muss man mit so einem Sieg zufrieden sein. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben und auch noch höher hätten gewinnen können."

Aufstellungen:

Wien United 05: Ignacio Blasco Alis, Raphael Göttfried, Omid Haghanipour, Jan Brem (K), Rei Hysenji, Amir Miftari, Luis Angel Vera Parada, Aitor Sainz Martinez, Ergin Kongo, Enrique Velasco Panos, Tim Füsser



Ersatzspieler: Markus Brenner, Hüseyin Dogan, Sefai Dogan



Trainer: Patrick Schrefel

Polska: Konrad Zamiatala, Bartosz Wazydrąg, Sylwester Kukla, Piotr Klimek, Mateusz Ciślak, Piotr Janicki, Christian Slowik, Adrian Mysliwiec, Maciej Pawlik (K), Dominik Ochab, Rafael Knapik



Ersatzspieler: Kamil Wierzba, Sebastian Ksiazek, Dawid Golec, Mateusz Piechnik



Trainer: Leszek Kranski

1. Klasse A: Wien United 05 – FC Polska, 0:7 (0:3)

91 Dominik Ochab 0:7

82 Mateusz Piechnik 0:6

71 Dominik Ochab 0:5

52 Maciej Pawlik 0:4

47 Rafael Knapik 0:3

25 Maciej Pawlik 0:2

8 Dominik Ochab 0:1

Foto: FC Polska