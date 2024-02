Das sind die bösen Jungs in der 1. Klasse A

Details Freitag, 16. Februar 2024 22:25

Emotionen und Fouls gehören zum Fußball wie Tore. Wir haben uns an dieser Stelle angeschaut, wer in der 1. Klasse A Wien in der ersten Saisonhälfte die bösen Jungs waren. Wer erhielt die meisten Gelben Karten, wer die meisten Gelb-Roten und Roten Karten? Wir haben uns aber auch angeschaut, wer die fairste Mannschaft ist?

In der Fair-Play-Wertung führt die Mannschaft von Kurd Wien mit herausragenden 23 Punkten, gefolgt von Wiener Viktoria 1b mit 25 Punkten und FC Eintracht Wien und Gradisce mit jeweils 28 Punkten. Diese Teams haben sich durch vorbildliches Verhalten auf dem Spielfeld ausgezeichnet und zeigen ein hohes Maß an Fairness und Respekt gegenüber ihren Gegnern und Schiedsrichtern.

Rote Karten und Gelb/Rote Karten

Auf der anderen Seite der Statistik stehen die Rote Karten, Gelb/Rote Karten und Gelben Karten, die die Disziplinlosigkeit und Verstöße gegen die Regeln des Spiels dokumentieren. In dieser Saison wurden insgesamt 4 Rote Karten vergeben, wobei Sergio Daza Avalos von "Mariahilf" und Bartosz Wazydrąg von "Polska" jeweils für zwei Rote kassierten.

Die meisten Verwarnungen

Des Weiteren kassierten mit wie Florent Berbati von Penzinger SV und Sylwester Kukla von Polska zwei Spieler je zwei Gelb-Rote Karten. die jeweils für ein Spiel gesperrt wurden. Mehmet Serttas von Akdenizgücü Wien und Dominik Polster von Gradisce fielen mit jeweils 6 Gelben Karten besonders auf.

Diese Statistiken verdeutlichen die Bedeutung von Fair Play und Disziplin im Fußball und zeigen, dass einige Mannschaften und Spieler nicht nur um den Sieg kämpfen, sondern auch um den Respekt und die Fairness auf dem Spielfeld bemüht sind. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Trends in Zukunft fortsetzen werden und wie sich die Teams in der nächsten Saison in Bezug auf Fairness und Disziplin verbessern werden.