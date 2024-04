Unschöne Worte auf der Tribüne: FC Akdenizgücü gegen FC Kurd abgebrochen

Details Montag, 08. April 2024 12:30

Am Sonntag traf FC Akdenizgücü Wien in der 20. Runde der 1. Klasse A Wien auf den FC Kurd Wien. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel, dennoch war das Spiel mit Spannung erwartet worden. Letztlich wurde das Spiel aber in der zweiten Halbzeit abgebrochen. LIGAPORTAL hat alles Informationen zum Abbruch.

Das Spiel war von der erste Minute an umkämpft. Die beiden Teams schenkten sich nichts. Es ging mit 2:2 in die Pause. Dann pfiff der Schiedsrichter das Spiel wieder an, ehe er es nach rund 60 Minuten abbrach. Warum? "Der Schiedsrichter meinte, dass er keine Ordner gesehen hätte", so Obmann Akif Ekinci. Wie man hört, dürfte es auf den Rängen zu der einen oder anderen unschönen Bemerkung gekommen sein, wodurch der Schiri abbrach.

