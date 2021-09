GS United weiterhin mit löchrigster Defensive der 1. Klasse A

Details Montag, 27. September 2021 10:21

GS United bleibt auch weiterhin ohne Punkte. In der 4. Runde der 1. Klasse A gab es für das punktelose Tabellenschlusslicht erneut nichts zu jubeln. Bei der 3:6-Niederlage gegen Wiener Viktoria 1b zeigte man sich erneut nicht ligatauglich, kassierte in Summe bereits 21 Gegentore in nur 4 Spielen. Die Gäste hingegen durften mit ihrer Vorstellung in der Offensive zufrieden sein.

Blitzstart

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Wiener Victoria 1b bereits in Front. Claudiu Golopenta markierte in der fünften Minute die Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Nil Shelil schnürte einen Doppelpack (40./44.), sodass die Gäste fortan mit 3:0 führten. Die Überlegenheit von Wiener Victoria 1b spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Halbes Dutzend voll

Ercan Karabulut verkürzte für GS United später in der 55. Minute auf 1:3. Es war jedoch nur Ergebniskosmetik vor weiteren Treffern der Gäste. SC Wiener Victoria 1b baute die Führung aus, indem Golopenta zwei Treffer nachlegte (60./65.). Atiqullah Djami überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 für Wiener Victoria 1b (70.). Das halbe Dutzend war voll. Murat Cubukcu war es, der in der 73. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SC Wiener Victoria 1b unterbrachte. Kurz vor Ultimo war noch Ferit Dursun zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von GS United verantwortlich (90.). Danach war jedoch Schluss. Ein starker Auftritt ermöglichte Wiener Victoria 1b am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen GS United.

GS United ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 5:21 – das Torverhältnis der Gastgeber spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte das Schlusslicht hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Durch den Erfolg verbesserte sich SC Wiener Victoria 1b im Klassement auf Platz fünf. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Wiener Victoria 1b bei.

Am kommenden Samstag trifft GS United auf FC Bhf Favoriten, SC Wiener Victoria 1b spielt tags darauf gegen TWL Elektra 1b.

1. Klasse A: GS United – SC Wiener Victoria 1b, 3:6 (0:3)

5 Claudiu Golopenta 0:1

40 Nil Shelil 0:2

44 Nil Shelil 0:3

55 Ercan Karabulut 1:3

60 Claudiu Golopenta 1:4

65 Claudiu Golopenta 1:5

70 Atiqullah Djami 1:6

73 Murat Cubukcu 2:6

90 Ferit Dursun 3:6

