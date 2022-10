MAC spiel Mariahilf an die Wand!

Details Montag, 03. Oktober 2022 18:31

Mit einer 0:4-Niederlage hat FC Mariahilf auch das fünfte Saisonspiel verloren und somit einen klassischen Fehlstart hingelegt. Auf dem Papier ging MAC als Favorit ins Spiel gegen das Heimteam – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Torlose erste Halbzeit

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Mariahilf und Margaretner AC ohne Torerfolg in die Kabinen. Die Gäste hatten mehr vom Spiel, konnten die sich bientenden Möglichkeiten aber nicht nutzen.

Deutliche Sache

Das sollte sich nach Wiederanpfiff jedoch ändern. Denn ab da fielen einige Tore für die Gäste. Mario Mamic brachte MAC in der 47. Spielminute in Führung. Darko Radovanovic trug sich in der 53. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 3:0 von Margaretner AC sorgte Mamic, der in Minute 77 zur Stelle war. Jonathan Breche besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den Gast (81.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug MAC FC Mariahilf 4:0.

Mariahilf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse A. Die Hintermannschaft von FC Mariahilf steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 18 Gegentore kassierte Mariahilf im Laufe der bisherigen Saison.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Margaretner AC im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Wann bekommt FC Mariahilf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen MAC gerät Mariahilf immer weiter in die Bredouille.

Nächster Prüfstein für Mariahilf ist SV Rojava (Sonntag, 10:00 Uhr). Margaretner AC misst sich am selben Tag mit FC Akdenizgücü Wien (12:00 Uhr).

1. Klasse A: FC Mariahilf – Margaretner AC, 0:4 (0:0)

81 Jonathan Breche 0:4

77 Mario Mamic 0:3

53 Darko Radovanovic 0:2

47 Mario Mamic 0:1