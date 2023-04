FC Kurd Wien müht sich mit Yellow Star!

Details Montag, 24. April 2023 12:01

F.C. Yellow Star Simmering blieb gegen FC Kurd Wien chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Das Spiel war jedoch bei weitem nicht so deutlich wie es das Ergebnis zeigte. Knapp 75 Minuten lang war das Spiel nämlich, zumindest ergebnistechnisch ausgeglichen. Erst in der absoluten Schlussphase zogen die Hausherren davon.

Frühes Tor bringt keine Ruhe

Yellow Star geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Rauan Zlfo das schnelle 1:0 für FC Kurd Wien erzielte. In weiterer Folge konnte der Favorit zwar mehr Ballbesitz für sich verzeichnen, doch insgesamt blieb es ein Match auf Augenhöhe. FC Kurd Wien hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Yellow Star hält lange mit

Nach der Pause wurde es dann wieder richtig spannend, denn der Underdog konnte ausgleichen. Mathias Kellner war es, der in der 47. Minute den Ball im Gehäuse von FC Kurd Wien unterbrachte. Danach war es ein Hin und Her. Am Schluss setzte sich aber die höhere Qualität durch. Dass FC Kurd Wien in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Larbi El Gouadi, der in der 72. Minute zur Stelle war. Matin Hussein schoss die Kugel zum 3:1 für FC Kurd Wien über die Linie (74.). Das 4:1 für FC Kurd Wien stellte Gouadi sicher. In der 78. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Kiwan Zlfo stellte schließlich in der 85. Minute den 5:1-Sieg für FC Kurd Wien sicher. Am Ende kam FC Kurd Wien gegen F.C. Yellow Star Simmering zu einem verdienten Sieg.

Trotz der drei Zähler machte FC Kurd Wien im Klassement keinen Boden gut. Mit dem Sieg knüpfte FC Kurd Wien an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Kurd Wien elf Siege und drei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte. Durch den klaren Erfolg über Yellow Star ist FC Kurd Wien weiter im Aufwind.

Die Abstiegssorgen von F.C. Yellow Star Simmering sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. Die Lage von Yellow Star bleibt angespannt. Gegen FC Kurd Wien musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Sonntag trifft FC Kurd Wien auf Yozgatspor Wien, F.C. Yellow Star Simmering spielt tags zuvor gegen SC Gradisce.

1. Klasse A: FC Kurd Wien – F.C. Yellow Star Simmering, 5:1 (1:0)

85 Kiwan Zlfo 5:1

78 Larbi El Gouadi 4:1

74 Matin Hussein 3:1

72 Larbi El Gouadi 2:1

47 Mathias Kellner 1:1

9 Rauan Zlfo 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei