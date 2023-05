5:0 gegen Eintracht Wien - Bhf. Favoriten bleibt an Wiener Viktoria 1B dran!

Details Montag, 01. Mai 2023 09:42

Der FC Bhf. Favoriten führte FC Eintracht Wien nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 vor. Fixiert wurde der klare Erfolg allerdings erst in der Schlussphase, davor konnten die Gäste die Partie sehr lange Zeit offen halten, wenngleich die Hausherren früh in Führung gingen. Mit dem Erfolg bleibt der FC auch bis auf zwei Punkte an Tabellenführer Wiener Viktoria 1B, das gegen SV Wienerfeld knapp mit 2:1 gewinnen konnte, dran.

Favorit verwaltet

Lucas Zoetemelk stellte die Weichen für FC Bhf Favoriten auf Sieg, als er in Minute 13 mit dem 1:0 zur Stelle war. In weiterer Folge hatte man das Spiel gut unter Kontrolle. Eintracht Wien war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Schlussphase bringt Deutlichkeit

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf, lediglich die Tore fielen dann auf Seiten der Heimmannschaft. Für das 2:0 von Bhf. Favoriten zeichnete Alexander Ertl verantwortlich (70.). Edmond Bytyqi schraubte das Ergebnis in der 72. Minute mit dem 3:0 für Bhf Fav. in die Höhe. Der vierte Streich von FC Bhf Favoriten war Ertl vorbehalten (80.). Andreas Junger war es, der kurz vor Ultimo das 5:0 besorgte und Bhf Favoriten inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (87.). Bhf Fav. überrannte FC Eintracht Wien förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Eintracht Wien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Heimmannschaft immens. Die formschwache Abwehr, die bis dato 60 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von FC Eintracht Wien in dieser Saison. Eintracht Wien musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Eintracht Wien insgesamt auch nur fünf Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Lage von Eintracht Wien bleibt angespannt. Gegen FC Bhf Favoriten musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Bhf Favoriten macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zwei. An der Abwehr von Bhf Fav. ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 20 Gegentreffer musste FC Bhf Favoriten bislang hinnehmen. Bhf Favoriten sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Bhf Fav. zu besiegen.

Am kommenden Sonntag trifft FC Eintracht Wien auf SC Wiener Victoria 1b, FC Bhf Favoriten spielt tags zuvor gegen FC Mariahilf.

1. Klasse A: FC Eintracht Wien – FC Bhf Favoriten, 0:5 (0:1)

87 Andreas Junger 0:5

80 Alexander Ertl 0:4

72 Edmond Bytyqi 0:3

70 Alexander Ertl 0:2

13 Lucas Zoetemelk 0:1

