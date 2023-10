SV Rojava schießt FC Mariahilf mit zehn Toren vom eigenen Platz [Video]

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 15:48

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte SV Rojava Mariahilf mit 10:1 überrannt. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Rojava. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Rojava bärenstark

Der Gast ging durch Abdullah Al Psies in der 15. Minute in Führung. Essam Habib sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:0 (16./21./33.) aus der Perspektive von SV Rojava. Mit schnellen Toren von Essam Habib (38.) und Menis Kasem (45.) schlug SV Rojava innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. In der ersten Hälfte lieferte FC Mariahilf eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Mariahilf chancenlos

Den Vorsprung von SV Rojava ließ Abdul Satar Abdullah in der 53. Minute anwachsen. Durch ein Eigentor von Mariahilf verbesserte SV Rojava den Spielstand auf 8:1 für sich (74.). Der neunte Streich von SV Rojava war Hassan Kenyo vorbehalten (81.). Das einseitige Toreschießen endete schließlich mit dem Schlusspfiff des Unparteiischen. SV Rojava ließ dabei keine Gelegenheit aus, FC Mariahilf vorzuführen, und nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause.

Am kommenden Samstag tritt FC Mariahilf bei SC Gradisce an, während SV Rojava einen Tag später SC Wiener Victoria 1b empfängt.

Aufstellungen:

Mariahilf: Rafael Milchram, Alexander Krach, Firat Uludag, Marco Vogler, Milos Nikolic, Marcel Tomek (K), Bilal Pehlivan, Stefan Avramovic, Erhan Cömlek, Max Geromin, Raoul Plieseis



Ersatzspieler: Moslim Sardari, Teo Gutmann, Valentin Petzelbauer



Trainer: Jürgen Sladek

Rojava: Ahmed Kornasan, Bashir Mohamud, Ali Al Naime, Menis Kasem, Mahamed Araale, Aref Khalaf (K), Ahmed Ali Ayyan, Essam Habib, Yaasin Mohamud, Abdullah Al Psies, Abdul Satar Abdullah



Ersatzspieler: Hosein Maay, Hassan Kenyo, Haider Khatee, Sanad Romi, Muhamed Ibrahim



Trainer: Sanad Romi

1. Klasse A: FC Mariahilf – SV Rojava, 1:10 (0:6)

85 Essam Habib 1:10

81 Hassan Kenyo 1:9

74 Eigentor durch Firat Uludag 1:8

65 Erhan Coemlek 1:7

53 Abdul Satar Abdullah 0:7

45 Menis Kasem 0:6

38 Essam Habib 0:5

33 Essam Habib 0:4

21 Essam Habib 0:3

16 Essam Habib 0:2

15 Abdullah Al Psies 0:1

