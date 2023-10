FC Akdenizgücü Wien gewinnt Torfestival gegen Wien United Grasshoppers 05

Details Samstag, 21. Oktober 2023 23:30

Wien United Grasshoppers 05 steckte gegen Akdenizgücü Wie eine deutliche 2:5-Niederlage ein. FC Akdenizgücü Wien ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Wien United Grasshoppers 05 einen klaren Erfolg.

Schnelle Tore

Ein Doppelpack brachte Akdenizgücü Wie in eine komfortable Position: Talha Bagirtlak war gleich zweimal zur Stelle (14./24.). Noch in der ersten Hälfte erhöhte die Heimmannschaft auf 3:0 (35.). FC Akdenizgücü Wien dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Grasshoppers verkürzen

Aitor Sainz Martinez beförderte das Leder zum 1:3 von Wien United Grasshoppers 05 über die Linie (58.). Für das 4:1 von Akdenizgücü Wie sorgte Bagirtlak, der in Minute 63 zur Stelle war. Mit dem zweiten Treffer von Martinez rückte Wien United Grasshoppers 05 wieder ein wenig an FC Akdenizgücü Wien heran (78.). Akdenizgücü Wie überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:2 (88.). Schließlich strich FC Akdenizgücü Wien die Optimalausbeute gegen Wien United Grasshoppers 05 ein.

Die drei Punkte brachten Akdenizgücü Wie in der Tabelle voran. FC Akdenizgücü Wien liegt nun auf Rang vier. Erfolgsgarant von Akdenizgücü Wie ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 35 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Akdenizgücü Wie ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und drei Unentschieden.

Wien United Grasshoppers 05 bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und fünf Pleiten schwach. Vom Glück verfolgt war Wien United Grasshoppers 05 in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nächster Prüfstein für FC Akdenizgücü Wien ist FC Polska (Sonntag, 18:00 Uhr). Wien United Grasshoppers 05 misst sich am selben Tag mit Penzinger SV (10:00 Uhr).

Aufstellungen:

Akdenizgücü Wien: Mehmet Serttas - Tugay Ekinci, Salih Üstün, Ahmed Ciftci, Ümit Avci - Faruk Ekinci (K), Mustafa Ekinci, Sefer Bagci, Celal Yilmaz - Talha Bagirtlak, Sedat Üstün



Ersatzspieler: Fatih Demir, Metin Atan, Selim Tuna, Gökhan Ekinci, Hasan Günes



Trainer: Serhat Ekinci

Wien United Grasshoppers 05: Arda Kanar, Raphael Göttfried, Jan Brem, Kosma Terpilowski, Marco First, Luis Angel Vera Parada, Aitor Sainz Martinez, Roland Tomaschitz (K), Mohammad Hosseini, Ergin Kongo, Christoph Auer



Ersatzspieler: Pablo Ortunez Brettes, Amir Miftari, Sebastian Szalay, Robin Scheibe



Trainer: Patrick Schrefel

1. Klasse A: FC Akdenizgücü Wien – Wien United Grasshoppers 05, 5:2 (3:0)

88 Metin Atan 5:2

78 Aitor Sainz Martinez 4:2

63 Talha Bagirtlak 4:1

58 Aitor Sainz Martinez 3:1

35 Sedat Uestuen 3:0

24 Talha Bagirtlak 2:0

14 Talha Bagirtlak 1:0

