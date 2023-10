Penzinger SV macht mit Real Anatolia kurzen Prozess

Details Samstag, 21. Oktober 2023 23:43

Mit 2:6 verlor Real Anatolia am vergangenen Samstag deutlich gegen Penzinger SV. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Blitzstart von Penzing

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Penzinger SV bereits in Front. Labinot Ujkani markierte in der zweiten Minute die Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Erwin Lehner schnürte einen Doppelpack (11./20.), sodass das Heimteam fortan mit 3:0 führte. Mit schnellen Toren von Mahmut Kocakale (34.) und Haci Celik (40.) schlug Real Anatolia innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Patrick Berghofer die Führung von Penzinger SV aus.

Klare Sache

Mit der Führung für Penzinger SV ging es in die Kabine. Michael Nowak überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:2 für Penzinger SV (58.). Eigentlich war Real Anatolia schon geschlagen, als Ujkani das Leder zum 2:6 über die Linie beförderte (70.). Den gebrauchten Tag der Gäste unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Enes Celik durch eine Rote Karte (79.). Für Armin Lehner von Penzinger SV war die Partie in der 82. Minute vorzeitig beendet. Die Herunterstellung sorgte zumindest für zahlenmäßige Ausgeglichenheit. Letztlich feierte Penzinger SV gegen Real Anatolia nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:2-Heimsieg.

Penzinger SV bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem siebten Platz. Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Penzinger SV bei. Penzinger SV erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

In der Defensivabteilung von Real Anatolia knirscht es gewaltig, weshalb Real Anatolia weiter im Schlamassel steckt. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Real Anatolia im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 75 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse A. In dieser Saison sammelte Real Anatolia bisher einen Sieg und kassierte sieben Niederlagen. Die Not von Real Anatolia wird immer größer. Gegen Penzinger SV verlor Real Anatolia bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen Penzinger SV ist Real Anatolia weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse A.

Nächster Prüfstein für Penzinger SV ist Wien United Grasshoppers 05 (Sonntag, 10:00 Uhr). Real Anatolia misst sich am selben Tag mit SV Rojava (16:00 Uhr).

Aufstellungen:

Penzinger SV: Andrew Pollock - Ugljesa Cuso, Florent Berbati, Michael Rumpold (K) - Matthias Koppmann, Erwin Lehner, Miriton Ujkani, Gerrit Rodiek, Patrick Berghofer - Labinot Ujkani, Michael Nowak



Ersatzspieler: Filip Milanov, Adnan Felic, Halit Ramadani, Armin Lehner, Ivan Kemec



Trainer: Helmut Lenz

Anatolia: Fatih Erbakar, Oguz Kocakale, Emir Baran, Enes Celik, Adil Sahin, Ibrahim Öztürk, Faruk Ceylan, Mahmut Kocakale, Alp Teber (K), Hüseyin Kocakale, Haci Celik



Ersatzspieler: Muhammet Tuncay, Mustafa Özel, Can Cetin, Ahmed Ibrahim, Furkan Sahin



Trainer: Satilmis Kirilmaz

1. Klasse A: Penzinger SV – Real Anatolia, 6:2 (4:2)

70 Labinot Ujkani 6:2

58 Michael Nowak 5:2

43 Patrick Berghofer 4:2

40 Haci Celik 3:2

34 Mahmut Kocakale 3:1

20 Erwin Lehner 3:0

11 Erwin Lehner 2:0

2 Labinot Ujkani 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.