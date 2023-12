Ayyan mit Dreierpack: SV Rojava deklassiert SC Anatolia

Details Samstag, 16. Dezember 2023 21:18

SV Rojava erteilte SC Anatolia im Nachtragsspiel eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für SV Rojava. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Rojava kassierte Anatolia eine deutliche Niederlage. Dabei führten die Gäste zur Pause nur mit 2:1 und es war noch alles offen.

Schnelle Führung für Rojava

Für das erste Tor sorgte Hawash Othman. In der zehnten Minute traf der Spieler von SV Rojava ins Schwarze. Ramazan Bacak ließ sich in der 31. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für SC Anatolia. Menis Kasem stellte die Weichen für SV Rojava auf Sieg, als er in Minute 33 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn.

Klare Sache

Doppelpack für SV Rojava: Nach seinem ersten Tor (55.) markierte Ahmed Ali Ayyan wenig später seinen zweiten Treffer (58.). In der 69. Minute schickte der Unparteiische Bacak von Anatolia mit Rot vom Platz. Spielstark zeigte sich SV Rojava, als Kasem (84.) und Ayyan (85.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. SV Rojava überrannte Anatolia förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SC Anatolia bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse A. Mit erschreckenden 119 Gegentoren stellt der Gastgeber die schlechteste Abwehr der Liga. In dieser Saison sammelte Anatolia bisher einen Sieg und kassierte zwölf Niederlagen. SC Anatolia wartet schon seit acht Spielen auf einen Sieg.

SV Rojava präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 67 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Rojava. Mit dem Sieg knüpfte SV Rojava an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV Rojava elf Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. SV Rojava scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Aufstellungen:

Anatolia: Fatih Erbakar (K), Ramazan Bacak, Ercan Kocakale, Emirhan Kotuk, Alpay Acar, Thomas Schwarz, Furkan Sahin, Oguz Kocakale, Adil Sahin, Cuma Misirli, Halit Erkus



Ersatzspieler: Haci Celik, Hüseyin Kocakale, Alp Teber, Seyit Sakarya, Mahmut Kocakale



Trainer: Satilmis Kirilmaz

Rojava: Ahmed Kornasan, Amin Alhasan, Hawash Othman, Ahmed Ali Ayyan, Bashar Alali, Ghandi Sif Al-Din, Mohamed Abdi, Yusuf Alsukni, Ahmad Saadeddin, Zeyad Ali (K), Menis Kasem



Ersatzspieler: Hussein Khanja, Hassan Kenyo, Ammar Almaree, Mohammad Sulaiman, Shirin Omar, Yousef Mohammad



Trainer: Ahmad Kousa

1. Klasse A: SC Anatolia – SV Rojava, 1:6 (1:2)

85 Ahmed Ali Ayyan 1:6

84 Menis Kasem 1:5

58 Ahmed Ali Ayyan 1:4

55 Ahmed Ali Ayyan 1:3

33 Menis Kasem 1:2

31 Ramazan Bacak 1:1

10 Hawash Othman 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.