Spätestes Amateur-Spiel aller Zeiten? FC Polska schlägt SC Anatolia klar

Mit 0:3 verlor Anatolia am vergangenen Samstag deutlich gegen FC Polska. FC Polska setzte sich standesgemäß gegen SC Anatolia durch. Das Spiel hat gute Chancen, einen Rekord aufzustellen - jenen für das späteste Amateur-Spiel, nämlich eine Woche vor Weihnachten. Ein weiteres Detail: Das Spiel erlangte am 2. Dezember Aufmerksamkeit, als die späte Absage der Partie bei den Gästen für Ärger sorgte, nachdem diese angereist waren, von den Gastgebern aber niemand anwesend war (zum Artikel).

Schnelle Führung

Maciej Pawlik traf vor 35 Besuchern zum 1:0 (12.) - er trifft von halblinks vom 16er mit rechts per Flachschuss ins kurze Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen. Mateusz Piechnik nutzte die Chance für FC Polska und beförderte in der 30. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz - nach einem Querpass von rechts von Pawlik lässt Piechnik flach dem Goalie keine Chance. Die Hintermannschaft von Anatolia ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Entscheidung fällt

Als wäre die Lage für die Heimmannschaft nicht schon misslich genug gewesen, musste Adil Sahin in der 58. Minute mit einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Die Gäste legten in der 80. Minute zum 3:0 nach - per Elfmeter. Ein starker Auftritt ermöglichte FC Polska am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Anatolia.

SC Anatolia bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse A. Nach der empfindlichen Schlappe steckt Anatolia weiter im Schlamassel. Mit erschreckenden 119 Gegentoren stellt SC Anatolia die schlechteste Abwehr der Liga. In dieser Saison sammelte Anatolia bisher einen Sieg und kassierte zwölf Niederlagen.

Im letzten Hinrundenspiel errang FC Polska drei Zähler und weist als Tabellenvierter nun insgesamt 31 Punkte auf. Die bisherige Spielzeit von FC Polska ist weiter von Erfolg gekrönt. FC Polska verbuchte insgesamt zehn Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen.

Anatolia wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg. FC Polska scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Stimme zum Spiel:

Pawel Gasiorowski (Sektionsleiter Polska): "Ich bin froh, dass wir das Spiel heuer noch durchziehen konnte. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben. Jetzt sind wir aber trotzdem froh, dass es in die Pause geht."

Aufstellungen:

Anatolia: Fatih Erbakar (K), Enes Celik, Emirhan Kotuk, Hüseyin Kocakale, Furkan Sahin, Florian Hofer, Adil Sahin, Cuma Misirli, Halit Erkus, Haci Celik, Satilmis Yildiz



Ersatzspieler: Muhammet Tuncay, Kerim Ünal, Mustafa Özel, Oguz Kocakale, Alp Teber



Trainer: Satilmis Kirilmaz

Polska: Miroslaw Bujak, Bartosz Wazydrąg, Bartlomiej Opydo, Piotr Janicki, Daniel Ryndak, Mateusz Ciślak, Maciej Pawlik (K), Kamil Wierzba, Christian Slowik, Mateusz Piechnik, Rafael Knapik



Ersatzspieler: Mateusz Plaszczynski, Sebastian Ksiazek, Dawid Golec, Adrian Mysliwiec



Trainer: Leszek Kranski

1. Klasse A: SC Anatolia – FC Polska, 0:3 (0:2)

80 Bartosz WazydrÄ?g 0:3

30 Mateusz Piechnik 0:2

12 Maciej Pawlik 0:1

