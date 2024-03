Aus 1:3 macht 5:3: FC Akdenizgücü Wien bezwingt ASK Erlaa Torpedo 03

Details Freitag, 01. März 2024 21:32

FC Akdenizgücü Wien gewann das zum Frühjahresauftakt in der 1. Klasse A gegen ASK Erlaa Torpedo 03 mit 5:3. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg von Akdenizgücü Wie bei ASK Erlaa Torpedo 03 geendet. Dabei lagen die Gastgeber zwischenzeitlich mit 1:3 zurück, drehten das Spiel aber noch.

Führung für die Gäste

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Leo Eipeldauer sein Team in der 16. Minute. Dem Treffer war ein guter Konter vorausgegangen. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, daraus wird aber nichts. Stattdessen gibt es Gelb-Rot für Samed Guenay. Damit ist der Gast einen Mann weniger. Mit der knappen Führung von ASK Erlaa Torpedo 03 pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeit.

Gastgeber drehen auf

Im zweiten Durchgang startet der Gast besser. Es sollte dann auch nicht lange dauern, ehe dieser ausgleicht. Für das 1:1 von FC Akdenizgücü Wien zeichnete Enes Simsek verantwortlich (54.). Die Gäste schlagen aber kurz wieder zu. Ahmed Hassan versenkte den Ball in der 63. Minute im Netz des Heimteams. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Eipeldauer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (70.). Wer nun glaubt, dass die Partie zugunsten des Gastes entschieden ist, der irrt. In der Schlussphase drehen die Heimischen, die seit der ersten Halbzeit - zur Erinnerung - mit einem Mann mehr spielen, so richtig auf. ASK Erlaa Torpedo 03 musste den Treffer zum 2:3 hinnehmen (72.). Akdenizgücü Wie stellte das 3:3 sicher (76.). Goekhan Ekinci ist es schließlich, der das Spiel endgültig zugunsten der Heimischen dreht - was für ein Spiel - wer hätte sich das gedacht. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Sefer Bagci für den Treffer zum 5:3 sorgte (91.). ASK Erlaa Torpedo 03 hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Im Tableau hatte der Sieg von FC Akdenizgücü Wien keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sechs. Akdenizgücü Wie weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Die letzten Resultate von FC Akdenizgücü Wien konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

ASK Erlaa Torpedo 03 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste führen mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, ein Remis und acht Niederlagen hat ASK Erlaa Torpedo 03 derzeit auf dem Konto.

Akdenizgücü Wie wird am kommenden Sonntag von FC Mariahilf empfangen. Der nächste Gegner von ASK Erlaa Torpedo 03, welcher in zwei Wochen, am 16.03.2024, empfangen wird, ist FC Kurd Wien.

Stimme zum Spiel:

Serhat Ekinci (Sportlicher Leiter Akdenizgücü): "Das war heute ein echter Kraftakt. Wir waren zwar lange in Überzahl, aber nach einem 1:3 noch einmal zurückzukommen, ist schon sehr stark. Da muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen."

Aufstellungen:

Akdenizgücü Wien: Mehmet Serttas, Tugay Ekinci, Nurettin Serdar, Mustafa Ekinci, Serhat Ekinci (K), Sedat Üstün, Rüstü Ekinci, Celal Yilmaz, Ümit Avci, Gökhan Ekinci, Enes Simsek



Ersatzspieler: Hasan Günes, Salih Üstün, Ahmet Uzun, Sefer Bagci, Abdullah Ögreten



Trainer: Serhat Ekinci

ASK Erlaa Torpedo 03: Alexander Sator, Sanel Alibegovic, Florian Kubesch, Samed Günay, Cafer Cakir (K), Sayed Rohullah Hashemi, Michal Radajczyk, Elias Schemel, Leo Eipeldauer, Patrick Makocki, Metin Atan



Ersatzspieler: Devrim Kocakaya, Ahmed Hassan, Yusuf Ertugrul, Luca Laimer, Paiman Noori



Trainer: Thomas Hlusicka

1. Klasse A: FC Akdenizgücü Wien – ASK Erlaa Torpedo 03, 5:3 (0:1)

91 Sefer Bagci 5:3

80 Goekhan Ekinci 4:3

76 Goekhan Ekinci 3:3

72 Sedat Uestuen 2:3

70 Leo Eipeldauer 1:3

63 Ahmed Hassan 1:2

54 Enes Simsek 1:1

16 Leo Eipeldauer 0:1