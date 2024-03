Yellow Star überflügelt den Penzinger SV in der Tabelle

Details Sonntag, 17. März 2024 18:38

Mit 0:2 verlor Penzinger SV am vergangenen Samstag zu Hause gegen F.C. Yellow Star Simmering. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für Penzinger SV geendet.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Die Penzinger kommen so überhaupt nicht ins Spiel und haben sogar Glück, dass sie nicht in Rückstand geraten.

Dominik Holzbrecher brachte sein Team in der 51. Minute nach vorn. Zu allem Überfluss musste Ugljesa Cuso von Penzinger SV mit Gelb-Rot vom Platz (65.). Die Luft beim Heimteam war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Helmut Cesnek bemerkbar machte, der in der 84. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. Kurz vor Schluss traf Ugur Karaca für Yellow Star (93.). Letzten Endes ging F.C. Yellow Star Simmering im Duell mit dem Penzinger SV als Sieger hervor.

Der Penzinger SV findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Im Sturm von Penzinger SV stimmt es ganz und gar nicht: 27 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Penzinger SV momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war Penzinger SV in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Durch die drei Punkte gegen Penzinger SV verbesserte sich Yellow Star auf Platz acht. F.C. Yellow Star Simmering verbuchte insgesamt acht Siege, ein Remis und acht Niederlagen. Der Gast ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag tritt Penzinger SV bei Yozgatspor Wien an, während Yellow Star einen Tag zuvor SV Rojava empfängt.

Stimme zum Spiel:

Helmut Cesnek (Sportlicher Leiter Penzinger SV): "Trotz Unterzahl haben wir vergeblich auf den Ausgleich gedrückt, bekommen in der Nachspielzeit aus einem Konter aber das 0:2. Am Ende geht der Sieg für die Gäste trotz allem leistungstechnisch in Ordnung."

1. Klasse A: Penzinger SV – F.C. Yellow Star Simmering, 0:2 (0:0)

93 Ugur Karaca 0:2

51 Dominik Holzbrecher 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.