FC Kurd entscheidet Spitzenspiel für sich - 2:1 gegen Gradisce

Details Sonntag, 10. März 2024 21:22

"Es war ein für beide Seiten unterhaltsames und starkes Spiel. Unsere Mannschaft ging mit dem Ziel drei Punkte zu holen und das ist ihr gelungen." Abdullah Mousa, Sektionsleiter des FC Kurd, war nach dem heutigen Sonntag sehr zufrieden. Der FC Kurd ist der neue Tabellenführer der 1. Klasse A. Mit einem 2:1-Heimsieg im Spitzenspiel gegen den SV Gradisce, setzte man sich an die Spitze. Ein Tor machte den Unterschied im Spiel. Der Siegtreffer durch Lezkin Ali fiel erst in der 88. Minute.

Top-Spiel bringt Unterhaltung

Mohammed Osman brachte sein Team in der zwölften Minute nach vorn. Doch es dauerte nicht lange, da kamen die Gäste zurück. Den Freudenjubel von FC Kurd Wien machte Dominic Kratochvil zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich per herrlichem Freistoß besorgte (17.). Danach hatten die Hausherren Möglichkeiten erneut in Führung zu gehen, ließen diese jedoch aus. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Platzverweis und Siegtreffer

Nach der Pause versuchte Gradisce über weite Strecken das Ergebnis zu halten. Die Gastgeber Dominik Polster erwies SC Gradisce einen Bärendienst, als er in der 72. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. In Überzahl gelang den Hausherren kurz vor Schluss noch der Siegtreffer. Lezkin Ali, der in der Schlussphase nach einer Flanke per Kopf erfolgreich war (88.), brachte Sieg und Tabellenführung.

Abdullah Mousa: "Es war ein für beide Seiten unterhaltsames und starkes Spiel. Unsere Mannschaft ging mit dem Ziel drei Punkte zu holen und das ist ihr gelungen. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt und wollen den Sieg den Spielern Rawan Zalfo und Zakaria, sowie unseren tollen Fans widmen."

Nächster Prüfstein für FC Kurd Wien ist ASK Erlaa Torpedo 03 (Samstag, 15:45 Uhr). SC Gradisce misst sich am selben Tag mit FC Eintracht Wien (14:00 Uhr).

1. Klasse A: FC Kurd Wien – SC Gradisce, 2:1 (1:1)

88 Lezkin Ali 2:1

17 Dominic Kratochvil 1:1

12 Mohammed Osman 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.