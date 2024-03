FC Kurd Wien nicht zu stoppen

Details Sonntag, 17. März 2024 19:14

"Die Jungs haben das auch heute wieder sehr gut gemacht und so gespielt, wie wir uns das vorgestellt haben." FC Kurd Wien kam gegen ASK Erlaa Torpedo 03 zu einem klaren 3:0-Erfolg und führt die Tabelle in der 1. Klasse A weiterhin souverän an. Bereits vor der Pause ging man mit 1:0 in Führung, nach der Pause machte man gegen den Tabellenelften alles klar.

Die Beobachter waren sich einig, dass ASK Erlaa Torpedo 03 als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel hatte FC Kurd Wien die Heimmannschaft mit einem beeindruckenden 7:0 vom Feld gefegt.

Spiel in eine Richtung

FC Kurd Wien ging durch Zakaria Alhamad al Frih in der 33. Minute in Führung. Schon zuvor hätte der Tabellenführer Tore erzielen können, ließ aber die eine oder andere Chance aus. Zur Pause behielt der Tabellenprimus die Nase knapp vorn.

Tabellenführer macht den Deckel drauf

Für das 2:0 des Gasts zeichnete sich Lezkin Ali verantwortlich (61.). Helem Suliman legte in der 71. Minute zum 3:0 für FC Kurd Wien nach. Die 0:3-Heimniederlage von ASK Erlaa Torpedo 03 war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt ASK Erlaa Torpedo 03 weiter im Schlamassel. ASK Erlaa Torpedo 03 musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da ASK Erlaa Torpedo 03 insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Situation bei ASK Erlaa Torpedo 03 bleibt angespannt. Gegen FC Kurd Wien kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Wer soll FC Kurd Wien noch stoppen? FC Kurd Wien verbuchte gegen ASK Erlaa Torpedo 03 die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse A weiter an. Mit nur 13 Gegentoren stellt FC Kurd Wien die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison von FC Kurd Wien verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat FC Kurd Wien nun schon 13 Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Seit fünf Begegnungen hat FC Kurd Wien das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

ASK Erlaa Torpedo 03 gibt am Samstag seine Visitenkarte bei FC Eintracht Wien ab. FC Kurd Wien hat das nächste Spiel erst in drei Wochen, am 05.04.2024 gegen FC Akdenizgücü Wien.

1. Klasse A: ASK Erlaa Torpedo 03 – FC Kurd Wien, 0:3 (0:1)

71 Helem Suliman 0:3

61 Lezkin Ali 0:2

33 Zakaria Alhamad al Frih 0:1

Details

