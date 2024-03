Gradisce bleibt im Titelrennen

Details Montag, 25. März 2024 10:33

Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto von SC Gradisce. Die Gäste setzten sich mit einem 2:0 gegen FC Polska durch. Es war sozusagen ein 6-Punkte-Spiel, hieß das Duell doch vor dem Spiel Dritter gegen Zweiter. Die Gäste blieben über weite Strecken aber souverän und konnten so an die Tabellespitze und den spielfreien FC Kurd anschließen.

Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Gradisce hatte das Hinspiel gegen FC Polska mit 3:1 gewonnen.

Gäste belohnen sich kurz vor der Pause

Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Gabriel Caiman aufseiten von SC Gradisce das 1:0 (40.). Vorher war es eine gute Partie, mit Vorteilen für die Gäste. Zur Pause wusste der Tabellenzweite eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Deckel drauf

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber den Ausgleich zu erzielen, schafften das aber nicht. Im Gegenteil: Dominik Polster erhöhte für Gradisce auf 2:0 (77.) und sorgte damit für die Entscheidung. Zum Schluss feierte SC Gradisce einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Polska.

Nach 18 absolvierten Begegnungen nimmt FC Polska den vierten Platz in der Tabelle ein. Die gute Bilanz des Gastgebers hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte FC Polska bisher zwölf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Nachdem Gradisce hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist SC Gradisce weiter im Rennen um den Meistertitel und Aufstieg. Die Offensive von Gradisce in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Polska war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 72-mal schlugen die Angreifer von SC Gradisce in dieser Spielzeit zu. 14 Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SC Gradisce. Zuletzt lief es erfreulich für Gradisce, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für FC Polska ist ASK Erlaa Torpedo 03 (06.04.2024, 17:00 Uhr). SC Gradisce misst sich am selben Tag mit F.C. Yellow Star Simmering (14:00 Uhr).

1. Klasse A: FC Polska – SC Gradisce, 0:2 (0:1)

77 Dominik Polster 0:2

40 Gabriel Caiman 0:1

