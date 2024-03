SV Rojava feiert klaren Sieg über Yellow Star

Details Montag, 25. März 2024 19:36

Durch ein 3:0 holte sich SV Rojava drei Punkte bei F.C. Yellow Star Simmering. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Rojava wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem Gast ein 3:2-Sieger feststand.

Führung für Rojava

Für das erste Tor sorgte Ahmed Suleyman. In der 26. Minute traf der Spieler von SV Rojava ins Schwarze. Komfortabel war die Pausenführung von SV Rojava nicht, aber immerhin ging SV Rojava mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Rojava dreht auf

Ayham Ahmo schoss die Kugel zum 2:0 für SV Rojava über die Linie (51.). In der 74. Minute legte Mustafa Muhajer zum 3:0 zugunstenIm Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem Gast ein 3:2-Sieger von SV Rojava nach. Die 0:3-Heimniederlage von Yellow Star war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Der Gastgeber findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Acht Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat F.C. Yellow Star Simmering momentan auf dem Konto. Yellow Star baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Durch den Erfolg verbesserte sich SV Rojava im Klassement auf Platz drei. Mit beeindruckenden 75 Treffern stellt SV Rojava den besten Angriff der 1. Klasse A. SV Rojava knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Rojava 13 Siege, ein Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

In zwei Wochen, am 06.04.2024, tritt F.C. Yellow Star Simmering bei SC Gradisce an, während SV Rojava einen Tag später Yozgatspor Wien empfängt.

1. Klasse A: F.C. Yellow Star Simmering – SV Rojava, 0:3 (0:1)

74 Mustafa Muhajer 0:3

51 Ayham Ahmo 0:2

26 Ahmed Suleyman 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.