Wiener Victoria 1b schießt SC Anatolia aus dem Stadion

SC Wiener Victoria 1b kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Wiener Victoria 1b setzte sich standesgemäß gegen SC Anatolia durch. Im Hinspiel wurde Anatolia mit 0:10 abgeschossen.

Klare Sache

Valentino Jovanovic brachte SC Wiener Victoria 1b in der elften Minute in Front. Bereits in der 15. Minute erhöhte Oskar Lucky den Vorsprung der Gäste. Wiener Victoria 1b baute die Führung aus, indem Pooria Aghaalinoori zwei Treffer nachlegte (33./41.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Ersen Demirel mit dem 5:0 für SC Wiener Victoria 1b zur Stelle (45.). Die Hintermannschaft von SC Anatolia glich in der ersten Halbzeit einem Torso. Zur Pause verschwand der Tabellenletzte mit einem deprimierenden Rückstand in der Kabine.

Viktoria mit Halbgas

Der sechste Streich von Wiener Victoria 1b war Demirel vorbehalten (54.). Clemens John vollendete zum siebten Tagestreffer in der 68. Spielminute. Mit dem Spielende fuhr Wiener Victoria 1b einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Anatolia klar, dass gegen SC Wiener Victoria 1b heute kein Kraut gewachsen war.

155 Tore kassierte SC Anatolia bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse A. Wann bekommt die Heimmannschaft die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SC Wiener Victoria 1b gerät Anatolia immer weiter in die Bredouille. Die Offensive von SC Anatolia zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 14 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. In dieser Saison sammelte Anatolia bisher einen Sieg und kassierte 16 Niederlagen. SC Anatolia entschied kein einziges der letzten 13 Spiele für sich.

Wiener Victoria 1b machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SC Wiener Victoria 1b ist die funktionierende Defensive, die erst 19 Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saisonbilanz von Wiener Victoria 1b sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 14 Siegen und einem Unentschieden büßte SC Wiener Victoria 1b lediglich vier Niederlagen ein. Mit vier Siegen in Folge ist Wiener Victoria 1b so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Während Anatolia am kommenden Sonntag FC Akdenizgücü Wien empfängt, bekommt es SC Wiener Victoria 1b am selben Tag mit Wien United 05 zu tun.

Aufstellungen:

Anatolia: Fayaz Al Hamad, Mohammad Al-Abd Al-Dreibi, Rewaz Jahsani, Mohammad Mahmoud, Murad Shawish (K), Ahmadammar Attar, Hozan Mohammed, Ibrahim Romi, Muhammet Tuncay, Safwan Hussein, Yunis Alshammari



Ersatzspieler: Muaamar Alhamed, Adham Basho



Trainer: Satilmis Kirilmaz

Wiener Viktoria: Tomy Pejicic, Oskar Lucky, Edvin Jevtic, Nigel Blair (K), Valentino Jovanovic, Kenan Basagic, Pooria Aghaalinoori, Marko Ilic, Mario Moser, Patrick Schlögl, Said Nurzad



Ersatzspieler: Boris Miskovic, Ersen Demirel, Clemens John



Trainer: Rade Djokic

1. Klasse A: SC Anatolia – SC Wiener Victoria 1b, 0:7 (0:5)

68 Clemens John 0:7

54 Ersen Demirel 0:6

45 Ersen Demirel 0:5

41 Pooria Aghaalinoori 0:4

33 Pooria Aghaalinoori 0:3

15 Oskar Lucky 0:2

11 Valentino Jovanovic 0:1

