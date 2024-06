Torregen in Wien: Eintracht Wien besiegt Wiener Victoria 1b mit 5:1

Details Sonntag, 09. Juni 2024 15:09

Ein spannendes Spiel zwischen Eintracht Wien und Wiener Victoria 1b endete mit einem klaren 5:1-Sieg für die Hausherren. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach die zweite Hälfte alle Dämme und brachte den Zuschauern eine Flut an Treffern. Besonders herausragend war Vadi Basar, der gleich dreimal ins Schwarze traf.

Torflaute in der ersten Halbzeit

Die Partie begann mit hohem Tempo, als der Schiedsrichter das Spiel zwischen Eintracht Wien und Wiener Victoria 1b anpfiff. Beide Teams zeigten von Anfang an großen Einsatz und suchten ihre Chancen. Trotz vieler intensiver Szenen und kleinerer Gelegenheiten, gelang es keinem der beiden Teams, den Ball im gegnerischen Netz unterzubringen. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen gut und ließen wenig zu, was zu einem torlosen Halbzeitstand führte. Die Zuschauer mussten sich gedulden, um die ersten Tore zu sehen.

Trefferfest in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause änderte sich das Spielgeschehen dramatisch. Bereits in der 54. Minute brach Vadi Basar den Bann und erzielte das 1:0 für Eintracht Wien. Nur zwei Minuten später war es erneut Basar, der das 2:0 markierte und damit seinen Doppelpack schnürte. Die Hausherren ließen nicht locker und erhöhten in der 61. Minute durch einen weiteren Treffer von Basar auf 3:0, womit der Hattrick des Stürmers perfekt war.

Eintracht Wien war nun in Torlaune und setzte Wiener Victoria 1b weiter unter Druck. In der 71. Minute war es Mahmoud Shehab, der den Spielstand auf 4:0 erhöhte. Die Gäste hatten große Schwierigkeiten, sich aus der Umklammerung zu befreien, und kamen erst in der 78. Minute durch Ersen Demirel zu einem Ehrentreffer zum 4:1. Doch auch dieser Gegentreffer änderte nichts mehr am dominanten Auftritt der Heimmannschaft.

In der Schlussphase setzte Eintracht Wien noch einen drauf. In der 86. Minute traf Onur Özkol zum 5:1 und besiegelte damit den Endstand. Dieses Tor war der Schlusspunkt einer beeindruckenden zweiten Halbzeit, in der die Gastgeber ihre Offensivkraft eindrucksvoll unter Beweis stellten. Nach 93 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und Eintracht Wien konnte einen verdienten Heimsieg feiern.

__________

FC Eintracht Wien: Alexander Topic, Mahmoud Shehab, Leon Sellner, Salman Amin Faiq, Markus Sedlacek, Hayri Keske, Vadi Basar (K), Seif Ghazala, Mohamed El-Shafei, Emrah Kuloglu, Rohollah Hakimi



Ersatzspieler: Arif Sahin, Mario Radulovic, Sayar Babakhel, Onur Özkol



Trainer: Vadi Basar

__________ Wiener Viktoria: Tomy Pejicic (K), Francois Barber, Edvin Jevtic, Faisal Nadiri, Boris Miskovic, Ersen Demirel, Hassan Jusufi, Philipp Holzer, Marko Ilic, Valentino Jovanovic, Muhamed Mujkanovic



Ersatzspieler: Nigel Blair, Clemens John, Norbert Twardy



Trainer: Rade Djokic

1. Klasse A: Eintracht Wien : Wiener Victoria 1b - 5:1 (0:0)

86 Onur Özkol 5:1

78 Ersen Demirel 4:1

71 Mahmoud Shehab 4:0

61 Vadi Basar 3:0

56 Vadi Basar 2:0

54 Vadi Basar 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.