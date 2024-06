ASK Erlaa Torpedo 03 siegt souverän gegen Penzinger SV

Im Aufeinandertreffen der 28. Runde der 1. Klasse A sicherte sich ASK Erlaa Torpedo 03 einen verdienten 3:0-Sieg gegen Penzinger SV. Samed Günay und Ahmed Hassan waren die Torschützen des Abends, die den Gastgebern die drei Punkte sicherten. Trotz eines couragierten Auftritts der Gäste konnten diese die Abwehr der Heimmannschaft nicht durchbrechen.

Frühe Chancen und Führung für Erlaa

Das Spiel begann mit neunminütiger Verspätung, als der Penzinger SV den Anstoß ausführte. Bereits in der siebten Minute setzte Makocki von ASK Erlaa Torpedo 03 ein erstes Ausrufezeichen, als sein kraftvoller Schuss die Stange traf. Die Gastgeber präsentierten sich von Beginn an aktiv, während die Gäste in ihren orangefarbenen Trikots versuchten, defensiv stabil zu stehen.

In der 24. Minute wagte Jovanoski vom Penzinger SV einen Schuss aus 25 Metern, der jedoch knapp über das Tor ging. Die Gäste hatten zu diesem Zeitpunkt mehr Ballbesitz, aber es fehlte ihnen die Präzision, um wirklich gefährlich zu werden. Während einer Trinkpause in der 27. Minute nutzten beide Teams die Gelegenheit, sich taktisch neu zu orientieren.

In der 38. Minute fiel schließlich das erste Tor des Spiels: Nach einem Querpass von rechts kam Samed Günay an der Strafraumgrenze an den Ball und traf flach ins rechte Eck zum 1:0 für ASK Erlaa Torpedo 03. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand, obwohl Penzinger SV weiterhin bemüht war, zum Ausgleich zu kommen. Zwei Minuten Nachspielzeit änderten daran nichts.

Erlaa dominiert die zweite Halbzeit

Nach der Halbzeitpause kamen beide Mannschaften unverändert zurück auf das Spielfeld. Schon in der 47. Minute bot sich ASK Erlaa Torpedo 03 eine erste gute Gelegenheit, als Radajczyk einen Freistoß von rechts ins Zentrum brachte und Makocki aus aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig traf.

Penzinger SV hatte in der 50. Minute eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, als Miriton Ujkani aus 22 Metern den Ball an die Latte setzte. Doch in der 58. Minute baute ASK Erlaa Torpedo 03 seine Führung aus: Ahmed Hassan verwandelte eine Flanke von rechts volley ins linke Kreuzeck und erhöhte damit auf 2:0. Es folgte eine Trinkpause in der 71. Minute, nach der sich Penzinger SV weiterhin bemühte, den Anschlusstreffer zu erzielen. Manchev zog in der 82. Minute von links in den Strafraum und schoss aus spitzem Winkel, aber Goalie Sator konnte den Ball abwehren.

In der 87. Minute machte ASK Erlaa Torpedo 03 dann alles klar: Nach einer Hereingabe von links durch Mohamud staubte Samed Günay ab und markierte seinen zweiten Treffer des Abends zum 3:0. Kurz darauf, in der 89. Minute, erhielt Ivan Kemec vom Penzinger SV wegen Unsportlichkeit die Gelb-Rote Karte, was die Chancen der Gäste auf eine Aufholjagd weiter schmälerte.

Nach insgesamt 95 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und ASK Erlaa Torpedo 03 konnte einen verdienten 3:0-Erfolg feiern. Penzinger SV musste sich trotz engagierter Leistung geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (26750 Bonuspunkte)

1. Klasse A: ASK Erlaa Torpedo 03 : Penzinger SV - 3:0 (1:0)

87 Samed Günay 3:0

58 Ahmed Hassan 2:0

38 Samed Günay 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.