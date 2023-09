Fassungslosigkeit auf der Trainerbank bei Austria XVII gegen Sans Papiers

Details Sonntag, 17. September 2023 21:26

Am Samstag, dem 16. September hatte die 1. Klasse B ein Spiel zweier sehr ähnlich in die Saison gestarteten Mannschaften im Angebot. Sans Papiers empfing am Heimmischen ASKÖ-Platz Austria XVII. Die Heimmannschaft konnte bis zum 3. Spieltag durch zwei Unentschieden Punkte sammeln, während die Gäste bereits vier Punkte am Konto hatten. Geleitet wurde die Partie von Schiedsrichter Mark Ludvigh, der pünktlich um 15 Uhr vor circa 20 Zuschauern anpfiff.

Entsetzung bei Austria XVII-Trainer

Die Gast-Truppe von Trainer Wilhelm Biricz hatte schon vor Beginn mit mehreren Verletzungen auf Schlüsselpositionen zu kämpfen. Da spielten ihm die turbulenten ersten 30 Minuten nicht in die Karten. Neben einer gelben Karte musste er gleich drei Gegentore mit ansehen, die seiner Meinung nach sehr fragwürdig waren. Ein Elfmeter, ein klares Abseits und ein Ball der schon im Aus war und schon stand man auswärts einem 3:0 gegenüber. In der 32. Spielminute sammelte sich dann nochmal kurz Hoffnung, man erzielte den Treffer zum 3:1. Trotzdem konnte man vor der Pause nicht noch näher ran kommen, man musste sogar noch das 4:1 vier Minuten vor Halbzeitpfiff verkraften. Über das ganze Spiel hatte man Probleme mit den laufintensiven Flügelspielern von Sans Papiers und man setzte alle Hoffnungen in den zweiten Durchgang.

Sans Papiers entscheidet das Spiel in Überzahl

Ein 4:1 nach der Pause aufzuholen ist schon schwer genug, es wird aber noch schwerer, wenn man sich in der 51. Spielminute durch eine Rote Karte schwächt. Orhan Müldür zog die Notbremse. Danach fielen viele abwechselnde Tore auf beiden Seiten. Wirklich nah konnten die Gäste aber nicht mehr an den Ausgleich kommen. Die Emotionen kochten vor allem an der Seitenlinie nach der 6:3 Niederlage.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Biricz (Trainer Austria XVII): "Nun bekommt der Hauptschiedsrichter schon endlich zwei Assistenten und man bekommt es trotzdem nicht hin zwischen Ball aus und Ball drinnen zu unterscheiden...Diese Leistung hat uns auf jeden fall die erste Halbzeit gekostet. Ein 3:0 aufzuholen, ist auch nicht grad die leichteste Aufgabe für meine Spieler. Es ist schade, dass es nicht zu einem ausgeglichen und spannendem Spiel kam, ich möchte aber auch gern die flinke Offensive unseres Gegners loben. Wenn ich noch öfters solche Schiedsrichter bekomme, habe ich bald einen Herzinfakt..."

