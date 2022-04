First Vienna FC 1894 1b siegt im Spitzenspiel!

Details Montag, 04. April 2022 14:56

Mit First Vienna FC 1894 1b und RB Jedlesee trafen sich am Sonntag zwei Topteams. Für die Gäste schien First Vienna FC 1894 1b aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. An der Favoritenstellung ließ First Vienna FC 1894 1b keine Zweifel aufkommen und trug gegen Jedlesee einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte First Vienna FC 1894 1b die Punkte von RB Jedlesee entführt und einen 9:1-Auswärtssieg für sich reklamiert.

Spiel auf Augenhöhe

Beide Mannschaften fanden gut ins Spiel. Die Hausherren konnten aber früher Kapital daraus schlagen. First Vienna FC 1894 1b versenkte die Kugel in Person von Can Özdemir in der 16. Minute zum 1:0. Doch die Gäste, die sich in der Liga als "Best of the Rest" etablierten, schlugen zurück. In der 26. Minute erzielte Allieu Kamara das 1:1 für Jedlesee. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Höhere Qualität schlägt zu

Auch nach Wiederbeginn hielten die Gäste gut mit. Die Hausherren schlugen dann aber dank der größeren Qualität zu. Das 2:1 von First Vienna FC 1894 1b bejubelte Abdul Yazici (63.). Dann musste Jedlesee aufmachen und bot dem Tabellenführer noch mehr Räume. Laurin Kratochwil glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Spitzenreiter (75./83.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug First Vienna FC 1894 1b RB Jedlesee 4:1.

Mit nur 15 Gegentoren stellt First Vienna FC 1894 1b die sicherste Abwehr der Liga. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, die Gastgeber zu stoppen. Von den 16 absolvierten Spielen hat First Vienna FC 1894 1b alle gewonnen.

Jedlesee hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Neun Siege und sieben Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von RB Jedlesee. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Jedlesee allerdings nur sechs Zähler.

Am nächsten Sonntag reist First Vienna FC 1894 1b zu SKV Syrien Union Wien, zeitgleich empfängt RB Jedlesee WBC-Freiheit.

1. Klasse B: First Vienna FC 1894 1b – RB Jedlesee, 4:1 (1:1)

83 Laurin Kratochwil 4:1

75 Laurin Kratochwil 3:1

63 Abdul Yazici 2:1

26 Allieu Kamara 1:1

16 Can Oezdemir 1:0