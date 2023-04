Punkteteilung im Kellerduell!

Details Montag, 24. April 2023 11:28

Im Spiel von Sportclub der Kopten gegen SV Vorwärts Wien 2016 gab es Action und Tore am laufenden Band. Die Hausherren gingen durch zwei Treffer früh und scheinbar sicher in Führung, innerhalb kürzester Zeit konnte Vorwärts Wien die Partie aber drehen. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte, weil Kopten ein Last-Minute-Treffer zum 3:3 gelang. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. SC Kopten hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:1-Sieg verbucht.

Blitzführung beeindruckend gekontert

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Martin Malty markierte in der fünften Minute die Führung. Sportclub der Kopten machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Antonius Hanna (6.). Die Gäste wirkten überrascht, fanden aber die perfekte Antwort. Für das erste Tor von SV Vorwärts Wien war Yahya Sahin verantwortlich, der in der achten Minute das 1:2 besorgte und wieder für Hoffnung sorgte. Jo-Nico Cuncl witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für die Gäste ein (16.). In der 26. Minute schoss SV Vorwärts Wien 2016 das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Das Match war gedreht. SV Vorwärts Wien führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Last-Minute-Ausgleich

Nach der Pause ging es dann weniger spektakulär zu, trotzdem lebte das Match von der Spannung durch das knappe Ergebnis. Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Mina Halim zum 3:3 (92.) SC Kopten vor der Niederlage bewahrte. Am Ende stand es zwischen Sportclub der Kopten und SV Vorwärts Wien 2016 pari.

SC Kopten bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Zwei Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat Sportclub der Kopten derzeit auf dem Konto. SC Kopten wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Mit 81 Gegentreffern hat SV Vorwärts Wien schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 15 Tore. Das heißt, SV Vorwärts Wien 2016 musste durchschnittlich viereinhalb Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. In der Defensivabteilung von SV Vorwärts Wien knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und SV Vorwärts Wien 2016 hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Für SV Vorwärts Wien sprangen in den letzten fünf Spielen nur zwei Punkte heraus.

Am kommenden Samstag trifft Sportclub der Kopten auf FC Brigittenau, SV Vorwärts Wien 2016 spielt tags darauf gegen ESV Ottakring.

1. Klasse B: Sportclub der Kopten – SV Vorwärts Wien 2016, 3:3 (2:3)

92 Mina Halim 3:3

26 Mohammad Ghannam 2:3

16 Jo-Nico Cuncl 2:2

8 Yahya Sahin 2:1

6 Antonius Hanna 2:0

5 Martin Malty 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei