Donaufeld 1B bleibt an Spitze dran!

Details Dienstag, 09. Mai 2023 07:44

Jedlesee kam gegen SR Donaufeld 1b mit 0:7 unter die Räder. SR Donaufeld 1b setzte sich gegen die Gäste deutlich durch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit SR Donaufeld 1b ein 2:1-Sieger feststand.

Deutliche Pausenführung

Gleich zu Spielbeginn trafen die Gastgeber zur frühen Führung (1.). Lukas Tutzer versenkte die Kugel zum 2:0 für SR Donaufeld 1b (27.). Mit dem 3:0 durch Jusuf Ismaili schien die Partie bereits in der 28. Minute mit SR Donaufeld 1b einen sicheren Sieger zu haben. In der 34. Minute legte Lukas Damjanovic zum 4:0 zugunsten von SR Donaufeld 1b nach. Jedlesee ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SR Donaufeld 1b.

Kantersieg perfekt

Filip Montanaro baute den Vorsprung von SR Donaufeld 1b in der 56. Minute aus. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Damjanovic schnürte einen Doppelpack (75./87.), sodass SR Donaufeld 1b fortan mit 7:0 führte. Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SR Donaufeld 1b bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Mit dem souveränen Sieg gegen RB Jedlesee festigte SR Donaufeld 1b die zweite Tabellenposition. SR Donaufeld 1b präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 88 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SR Donaufeld 1b. SR Donaufeld 1b knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SR Donaufeld 1b 16 Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. SR Donaufeld 1b befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nach der klaren Pleite gegen SR Donaufeld 1b steht RB Jedlesee mit dem Rücken zur Wand. Jedlesee schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 59 Gegentore verdauen musste. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Für RB Jedlesee sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

SR Donaufeld 1b tritt am Samstag, den 13.05.2023, um 16:00 Uhr, bei SV Vorwärts Wien 2016 an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt Jedlesee Sans Papiers - Die Bunten.

1. Klasse B: SR Donaufeld 1b – RB Jedlesee, 7:0 (4:0)

87 Lukas Damjanovic 7:0

75 Lukas Damjanovic 6:0

56 Filip Montanaro 5:0

34 Lukas Damjanovic 4:0

28 Jusuf Ismaili 3:0

27 Lukas Tutzer 2:0

1 Mikail Uenlue 1:0

