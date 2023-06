Donaufeld 1B liegt im Titelkampf weiter voran!

Details Montag, 05. Juni 2023 13:06

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Austria XVII und SR Donaufeld 1b mit dem Endstand von 1:8. SR Donaufeld 1b ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Im Hinspiel hatte SR Donaufeld 1b Austria XVII mit einem beeindruckenden 9:0 vom Feld gefegt.

Vor der Pause alles klar

Lukas Damjanovic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SR Donaufeld 1b über die Linie (14.). Der Gast versenkte die Kugel in der 19. Minute zum 2:0. Leorat Grdela gelang ein Doppelpack (20./37.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Justin Todorovic vollendete zum fünften Tagestreffer in der 39. Spielminute. Die Pausenführung von SR Donaufeld 1b fiel deutlich wie verdient aus.

Austria XVII bleibt nur Ehrentreffer

Für das 6:0 und 7:0 war Damjanovic verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (61./68.). Lukas Tutzer schraubte das Ergebnis in der 89. Minute mit dem 8:0 für SR Donaufeld 1b in die Höhe. Manuel Yendi gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für Austria XVII (91.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SR Donaufeld 1b bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Austria XVII muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber belegen mit 28 Punkten den neunten Tabellenplatz. Austria XVII schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 72 Gegentore verdauen musste. Austria XVII verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Austria XVII taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Austria XVII festigte SR Donaufeld 1b den zweiten Tabellenplatz. 113 Tore – mehr Treffer als SR Donaufeld 1b erzielte kein anderes Team der 1. Klasse B. SR Donaufeld 1b sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 20 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Seit fünf Begegnungen hat SR Donaufeld 1b das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Austria XVII tritt am Samstag, den 10.06.2023, um 14:00 Uhr, bei Sans Papiers - Die Bunten an. Einen Tag später (10:30 Uhr) empfängt SR Donaufeld 1b SKV Syrien Union Wien.

1. Klasse B: Austria XVII – SR Donaufeld 1b, 1:8 (0:5)

91 Manuel Yendi 1:8

89 Lukas Tutzer 0:8

68 Lukas Damjanovic 0:7

61 Lukas Damjanovic 0:6

39 Justin Todorovic 0:5

37 Leorat Grdela 0:4

20 Leorat Grdela 0:3

19 Floris Van Zaanen 0:2

14 Lukas Damjanovic 0:1

