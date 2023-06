UFK Schwemm mit Kantersieg Richtung Titel!

Details Montag, 12. Juni 2023 15:25

UFK Schwemm kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:0-Erfolg davon. UFK Schwemm-De La Salle setzte sich standesgemäß gegen SV Vorwärts Wien durch. Im Hinspiel hatte UFK Schwemm einen Erfolg geholt und einen 10:0-Sieg zustande gebracht.

Drückende Überlegenheit

Der Spitzenreiter ging durch Michael Leth in der achten Minute in Führung. Matthias Aberle erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 34 Minuten auf 2:0. Für ruhige Verhältnisse sorgte Peter Tillian, als er das 3:0 für UFK Schwemm-De La Salle besorgte (38.). Noch vor der Halbzeit legte Aberle seinen zweiten Treffer nach (42.). Zur Halbzeit blickte UFK Schwemm auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Tore ohne Ende

Florian Pokorny (77.) und Markus Stefansky (79.) brachten UFK Schwemm-De La Salle mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Pokorny gelang ein Doppelpack (81./88.), mit dem er das Ergebnis auf 8:0 hochschraubte. Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem UFK Schwemm bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Wer soll UFK Schwemm-De La Salle noch stoppen? UFK Schwemm verbuchte gegen SV Vorwärts Wien 2016 die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse B weiter an. Der Defensivverbund von UFK Schwemm-De La Salle steht nahezu felsenfest. Erst 23-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mit dem Sieg baute UFK Schwemm-De La Salle die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte UFK Schwemm 21 Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Mit 119 Gegentreffern hat SV Vorwärts Wien schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 17 Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 4,96 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. SV Vorwärts Wien 2016 ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr SV Vorwärts Wien bisher ein. Wann bekommt SV Vorwärts Wien 2016 die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen UFK Schwemm gerät man immer weiter in die Bredouille. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und SV Vorwärts Wien hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

Die Situation von SV Vorwärts Wien ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen UFK Schwemm handelte man sich bereits die sechste Niederlage am Stück ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte UFK Schwemm-De La Salle seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt 17 Spiele ist es her.

Am nächsten Sonntag (10:00 Uhr) reist UFK Schwemm zu FC Brigittenau, tags zuvor begrüßt SV Vorwärts Wien 2016 RB Jedlesee vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 15:30 Uhr.

1. Klasse B: UFK Schwemm-De La Salle – SV Vorwärts Wien 2016, 8:0 (4:0)

88 Florian Pokorny 8:0

81 Florian Pokorny 7:0

79 Markus Stefansky 6:0

77 Florian Pokorny 5:0

42 Matthias Aberle 4:0

38 Peter Tillian 3:0

34 Matthias Aberle 2:0

8 Michael Leth 1:0

