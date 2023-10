ASV Gartenstadt siegt im Spitzenspiel bei FC Brigittenau

Details Montag, 02. Oktober 2023 20:08

FC Brigittenau büßte mit der 2:3-Niederlage gegen Gartenstadt die Tabellenführung ein. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Für den Führungstreffer von ASV Gartenstadt zeichnete Abdalla Abou El-Atta verantwortlich (25.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Kerem Ceker den Ausgleich (30.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Fahrettin Kaya , BA war zur Stelle und markierte das 2:1 von Gartenstadt (65.). Benjamin Zukrigl machte in der 77. Minute das 3:1 des Gasts perfekt. Eigentor in der 81. Minute: Pechvogel Luke Jones beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit FC Brigittenau den 2:3-Anschluss. Am Ende schlug ASV Gartenstadt die Heimmannschaft auswärts.

FC Brigittenau ist mit zwölf Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von FC Brigittenau.

Gartenstadt macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang vier.

ASV Gartenstadt hat das nächste Spiel in drei Wochen, am 21.10.2023 gegen Sportclub der Kopten.

1. Klasse B: FC Brigittenau – ASV Gartenstadt, 2:3 (1:1)

81 Eigentor durch Luke Jones 2:3

77 Benjamin Zukrigl 1:3

65 Fahrettin Kaya 1:2

30 Kerem Ceker 1:1

25 Abdalla Abou El-Atta 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.