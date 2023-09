RB Jedlesee macht gegen Sans Papier halbes Dutzend voll

Details Montag, 25. September 2023 16:18

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich RB Jedlesee und Sans Papiers - Die Bunten mit dem Endstand von 6:0.

Martin Holzreiter brachte Jedlesee in der 18. Minute in Front. In der 21. Minute erhöhte Jan Hack auf 2:0 für den Gastgeber. Mit einem schnellen Doppelpack (36./41.) zum 4:0 schockte Holzreiter Sans Papiers. Nach dem souveränen Auftreten von RB Jedlesee überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. In der 60. Minute legte Allieu Kamara zum 5:0 zugunsten von Jedlesee nach. Raymond Hamilton stellte schließlich in der 82. Minute den 6:0-Sieg für RB Jedlesee sicher. Mit dem Spielende fuhr RB Jedlesee einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Sans Papiers - Die Bunten klar, dass gegen Jedlesee heute kein Kraut gewachsen war.

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es Jedlesee wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den zweiten Rang verbessert hat. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von RB Jedlesee.

Sans Papiers verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang. Ein Sieg, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Gäste bei.

1. Klasse B: RB Jedlesee – Sans Papiers - Die Bunten, 6:0 (4:0)

82 Raymond Hamilton 6:0

60 Allieu Kamara 5:0

41 Martin Holzreiter 4:0

36 Martin Holzreiter 3:0

21 Jan Hack 2:0

18 Martin Holzreiter 1:0

