ASV Gartenstadt vergibt 3:1-Führung gegen Prater SV

ASV Gartenstadt und Prater SV lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Schnelles Tor

Owen Okosun brachte Prater SV in der 14. Minute in Front. Geschockt zeigte sich Gartenstadt nicht. Nur wenig später war Abdalla Abou El-Atta mit dem Ausgleich zur Stelle (20.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Fahrettin Kaya , BA das 2:1 nach (44.). ASV Gartenstadt hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Prater SV dreht auf

In der 60. Minute brachte Abderrahman Touati das Netz für die Heimmannschaft zum Zappeln. In der 62. Minute erzielte Sayar Sharifi das 2:3 für Prater SV. Kadir Peker schockte Gartenstadt und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Prater SV (72./82.). ASV Gartenstadt war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Gartenstadt muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. ASV Gartenstadt rutschte mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab. Gartenstadt baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Während ASV Gartenstadt am kommenden Sonntag Bozok Wien empfängt, bekommt es Prater SV am selben Tag mit Penarol Wien zu tun.

Aufstellungen:

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Alexander Lingler, Luke Jones, Mario Bojic, Maximilian Gradischnig - Abdalla Abou El-Atta, Abderrahman Touati, Simon Kern, Ivan Lovrinovic - Fahrettin Kaya , BA (K), Lutfi Ziba



Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Philipp Jäger, Benjamin Zukrigl, Artur Zaduryan, Alberto Susnjara, Johannes Swoboda



Trainer: Michael Marchart





Prater SV: Gürkan Ulutas - Branislav Karan (K), Ezatullah Arabzadeh, Amobi Kalu - Sayar Sharifi, Abdul Rasooli, Rohollah Hakimi, Obinna James, Emirhan Özmen - Kadir Peker, Owen Okosun



Ersatzspieler: Mehdi Rahemi, Servet Cekic, Mohammed Selim, Mohamed Fadel, Aleksandar Kovincic, Darko Pavlovic



Trainer: Alexander Rakowitz

1. Klasse B: ASV Gartenstadt – Prater SV, 3:4 (2:1)

82 Kadir Peker 3:4

72 Kadir Peker 3:3

62 Sayar Sharifi 3:2

60 Abderrahman Touati 3:1

44 Fahrettin Kaya 2:1

20 Abdalla Abou El-Atta 1:1

14 Owen Okosun 0:1

