WBC-Freiheit schießt SV Vorwärts Wien vom Platz

Samstag, 21. Oktober 2023

WBC-Freiheit stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog SV Vorwärts Wien mit einem 7:0-Erfolg das Fell über die Ohren. WBC-Freiheit setzte sich standesgemäß gegen SV Vorwärts Wien 2016 durch.

Blitzstart für WBC

WBC-Freiheit stellte mit dem 1:0 in der dritten Minute die Weichen auf Sieg. Farhan Saifee beförderte das Leder zum 2:0 des Gastgebers über die Linie (23.). Für ruhige Verhältnisse sorgte der Ligaprimus, als man das 3:0 besorgte (33.). Sanel Veladzic baute den Vorsprung von WBC-Freiheit in der 36. Minute aus. WBC-Freiheit dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Vorwärts chancenlos

Der fünfte Streich von WBC-Freiheit war Patrick Metzger vorbehalten (57.). Veladzic schraubte das Ergebnis in der 64. Minute mit dem 6:0 für WBC-Freiheit in die Höhe. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr WBC-Freiheit einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Die errungenen drei Zähler gingen für WBC-Freiheit einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Prunkstück von WBC-Freiheit ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst neun Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur einmal gab sich WBC-Freiheit bisher geschlagen. WBC-Freiheit ist seit drei Spielen unbezwungen.

Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen WBC-Freiheit setzte es eine neuerliche Pleite, womit SV Vorwärts Wien im Klassement weiter abrutschte. Vollstreckerqualitäten demonstrierte SV Vorwärts Wien bislang noch nicht. Der Angriff von SV Vorwärts Wien 2016 ist mit sechs Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse B.

Am kommenden Samstag trifft WBC-Freiheit auf Sportclub der Kopten (18:00 Uhr), SV Vorwärts Wien reist tags darauf zu FC Patron (17:30 Uhr).

Aufstellungen:

WBC-Freiheit: Patrik Bokjanc (K), Ramy Al Ali, Omid Amini, Thomas Bürringer, Samer Alsharif, Besnik Krasniqi, Anton Pasalic, Farhan Saifee, Sanel Veladzic, Mirsad Osmic, Patrick Metzger



Ersatzspieler: Lukas Berger, Mag. Milan Milanovic, Zoran Marinkovic, Nermin Osmic, Eric Salomon, Thomas Pfaffelmoser



Trainer: Daniel Meyer

Vorwärts Wien 2016: Okan Sen, Gabriel Lukic, Christopher Haidl, Amadeus Schmid, Eid Mohammad Rezai, Aleksandar Subotic, Karim Gasmi, Christian Hatschka (K), Max Zachistal, Jo-Nico Cuncl, Florian Langer



Ersatzspieler: Ali Shah, Mohamad Mostafa, Rene Langer, Christopher Michelitsch, Peter Strommer, Bilal Elshebiny



Trainer: Rene Wolf

1. Klasse B: WBC-Freiheit – SV Vorwärts Wien 2016, 7:0 (4:0)

86 Thomas Buerringer 7:0

64 Sanel Veladzic 6:0

57 Patrick Metzger 5:0

36 Sanel Veladzic 4:0

33 Thomas Buerringer 3:0

23 Farhan Saifee 2:0

3 Thomas Buerringer 1:0

