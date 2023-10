Penarol Wien schießt Prater SV aus dem Stadion: Ausgleich bleibt nur Ehrentreffer

Details Montag, 16. Oktober 2023 20:21

Penarol Wien zog Prater SV das Fell über die Ohren: 1:9 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastgebers. Die Gäste ließen dem Gastgeber nicht den Funken einer Chance. Dabei drehten die Gäste erst in der zweiten Halbzeit auf, denn zur Pause stand es noch 1:1.

Schnelle Führung für Penarol

Prater SV geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Julian Ritter das schnelle 1:0 für Penarol erzielte. Die passende Antwort hatte Prater SV parat, als er in der 14. Minute zum Ausgleich traf. Bis der Schiedsrichter den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Klare Sache

Paul Heinemann stellte die Weichen für Penarol Wien auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 2:1 zur Stelle war. In Topform präsentierte sich Sebastian Pfaffstaller, der einen lupenreinen Hattrick markierte (58./61./73.) und Prater SV einen schweren Schlag versetzte. In derselben Minute hatte Ezatullah Arabzadeh von Prater SV die Ampelkarte kassiert. Mit weiteren Toren von Fabio Cappello (79.), Raphael Drexel (85.) und Florian Oberhammer (88.) stellte Penarol den Stand von 8:1 her. Konrad Schneider besorgte in der Schlussphase schließlich den neunten Treffer für die Gäste (90.). Penarol Wien überrannte Prater SV förmlich mit neun Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Am kommenden Sonntag trifft Prater SV auf ESV Ottakring, Penarol spielt tags zuvor gegen Bozok Wien.

Prater SV: Gürkan Ulutas - Branislav Karan (K), Ezatullah Arabzadeh, Aleksandar Kovincic, Amobi Kalu - Abdul Rasooli, Obinna James, Sayar Sharifi, Emirhan Özmen - Christopher Okoko, Owen Okosun



Ersatzspieler: Mehdi Rahemi, Mohamed Fadel, Naziru Ahamadu, Rohollah Hakimi, Angelo Vetchy, Kadir Peker



Trainer: Alexander Rakowitz

Penarol Wien: Elias Grabherr, Rafael Buchacher, Lukas Tschemernjak (K), Paul Gorbach, Fabio Cappello, Paul Heinemann, Julian Ritter, Sebastian Pfaffstaller, Florian Wachter, Konrad Schneider, Zacharias Kircher



Ersatzspieler: Fabian Decker, Raphael Drexel, Maximilian Öhre, Florian Oberhammer, Daniel Darok



Trainer: Julian Schertler

1. Klasse B: Prater SV – Penarol Wien, 1:9 (1:1)

90 Konrad Schneider 1:9

88 Florian Oberhammer 1:8

85 Raphael Drexel 1:7

79 Fabio Cappello 1:6

73 Sebastian Pfaffstaller 1:5

61 Sebastian Pfaffstaller 1:4

58 Sebastian Pfaffstaller 1:3

50 Paul Heinemann 1:2

14 Emirhan Oezmen 1:1

9 Julian Ritter 0:1

