ESV Ottakring schießt Bozok Wien vor eigenem Publikum ab

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 22:29

ESV Ottakring führte Bozok Wien nach allen Regeln der Kunst mit 8:1 vor. ESV Ottakring hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Die Ottakringer ließen den Gastgebern nicht den Funken einer Chance.

Blitzstart für Ottakring

ESV Ottakring erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Mit der Führung wollen die Ottakringer nachlegen, was vorerst aber nicht gelingt. Erst kurz vor der Pause ist es passiert. Michael Tiroch nutzte die Chance für ESV Ottakring und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Bozok chancenlos

Für klare Verhältnisse sorgte ESV Ottakring, indem man das 3:0 markierte (51.). ESV Ottakring überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (60.). ESV Ottakring legte in der 66. Minute zum 5:0 nach. Silvan Feuersinger (83.) und Tiroch (89.) brachten ESV Ottakring mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Ugur Kilic gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für Bozok Wien (91.). ESV Ottakring überrannte Bozok Wien förmlich mit acht Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Bozok Wien. Man kassierte bereits 45 Tore gegen sich. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Heimteams immens. In dieser Saison sammelte Bozok Wien bisher einen Sieg und kassierte acht Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei Bozok Wien. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo ESV Ottakring nun auf dem sechsten Platz steht. Vier Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat ESV Ottakring momentan auf dem Konto. ESV Ottakring ist seit drei Spielen unbezwungen.

Als Nächstes steht Bozok Wien RB Jedlesee gegenüber (Mittwoch, 14:00 Uhr). ESV Ottakring erwartet am Sonntag ASV Gartenstadt.

Aufstellungen:

Bozok Wien: Abdullah Süzgen, Yusuf Ögretmen, Adem Demir, Yunus Akdogan, Burak Atinis, Najib Habibi, Nurallah Koc (K), Osman Yildiz, Ebubekir Yildiz, Duran Karatekin, Emirhan Avci



Ersatzspieler: Ali Sevkin, Yusuf Kaya, Ugur Kilic, Ercan Karabulut, Eray Uyar, Rasit Kocak



Trainer: Hüyük Yilmaz

ESV Ottakring: Dalibor Popov, Georg Reiter, Philipp Wallenko, Mauro Alfayate Silvestre, Peter Eugster, Julian Scheweder, Silvan Feuersinger, Michael Tiroch (K), Michael Würzl, Markus Adam, Thomas Baumgartner



Ersatzspieler: Christian Eberle, David Ploner, Valentin Tomek



Trainer: Florian Wallenko

1. Klasse B: Bozok Wien – ESV Ottakring, 1:8 (0:2)

91 Ugur Kilic 1:8

89 Michael Tiroch 0:8

83 Silvan Feuersinger 0:7

81 Michael Wuerzl 0:6

66 Michael Wuerzl 0:5

60 Michael Wuerzl 0:4

51 Michael Wuerzl 0:3

36 Michael Tiroch 0:2

4 Michael Wuerzl 0:1

