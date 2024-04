Last-Minute-Treffer bringt ASV Gartenstadt drei Punkte gegen FC Patron

Details Sonntag, 07. April 2024 19:57

Im Spiel von ASV Gartenstadt gegen FC Patron gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Gartenstadt. Die Ausgangslage sprach für ASV Gartenstadt, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Partout keine Probleme hatte FC Patron im Hinspiel gehabt, als man einen 6:2-Sieg holte.

Patron schockt Gartenstadt

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Gastgeber. Gartenstadt geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Ivan Apanovic das schnelle 1:0 für FC Patron erzielte. FC Patron bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Benjamin Zukrigl für den Ausgleich sorgte (13.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Lucky Punch für die Gastgeber

Im zweiten Durchgang startet der Gastgeber blitzartig. ASV Gartenstadt traf zum 2:1 (54.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Admir Sabanovic bereits wenig später besorgte (57.). Für Gartenstadt endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Mario Bojic in der Nachspielzeit erfolgreich war. Am Ende verbuchte ASV Gartenstadt gegen FC Patron die maximale Punkteausbeute.

Gartenstadt behauptet nach dem Erfolg über FC Patron den zweiten Tabellenplatz. Die Offensivabteilung von ASV Gartenstadt funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 59-mal zu. 13 Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von ASV Gartenstadt. Gartenstadt scheint einfach niemand stoppen zu können. Rekordverdächtige zehn Siege in Serie stehen mittlerweile zu Buche.

Trotz der Niederlage belegt FC Patron weiterhin den fünften Tabellenplatz. Neun Siege, ein Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. FC Patron baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für ASV Gartenstadt ist UD Süssenbrunn (Samstag, 14:15 Uhr). FC Patron misst sich am selben Tag mit Penarol Wien (12:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Michael Marchart (Trainer Gartenstadt): "Wir haben gegen einen sehr guten und starken Gegner gespielt, sind leider nicht so gut ins Spiel gekommen wie in den letzten Spielen, aber haben bis zum Schluss für die 3 Punkte gekämpft und konnten in der Nachspielzeit durch ein Traumtor von Mario das Spiel für uns entscheiden."

Aufstellungen:

Gartenstadt: Lorenz Lobmaier - Philipp Jäger, Björn Bielec, Mario Bojic - Christian Muckenhuber, Nino Vincetic, Abderrahman Touati, Benjamin Zukrigl, Tom Rüdiger, Abdalla Abou El-Atta - Fahrettin Kaya (K)



Ersatzspieler: Sanel Ramovic, Lukas Obermoser, Alexander Lingler, Kevin Bielec, David Hirner, Semih Serbest



Trainer: Michael Marchart

Patron Wien: Sebastian Göschl - Tarik Bajramovic, Lukas Anicic-Zuparic, Oliver Zlatovic - Adrian Pribill (K), Luka Zhvania, Muhamet Mahmutaj, Rafael Djukic, Atakan Yigit, Admir Sabanovic, Ivan Apanovic -



Ersatzspieler: Steven Bauer, Dominic Lastro, Aykut Firat, Sebastian Moser, Marvin Salaam



Trainer: Ing. Gerald Göschl

1. Klasse B: ASV Gartenstadt – FC Patron, 3:2 (1:1)

91 Mario Bojic 3:2

57 Admir Sabanovic 2:2

54 Bjoern Bielec 2:1

13 Benjamin Zukrigl 1:1

10 Ivan Apanovic 0:1

