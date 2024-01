Abstieg bei NAC (noch) kein Thema!

Details Donnerstag, 18. Januar 2024 09:18

Der Nußdorfer AC hat eine schwierige Herbstrunde in der 2. Landesliga hinter sich. Mit nur 8 Zählern aus 15 Spielen liegt man zur Halbzeit am Tabellenende und muss sich nun im Frühjahr durch Leistungssteigerungen aus der misslichen Lage manövrieren. Für den Sportlichen Leiter des Schlusslichts, Wolfgang Vogl, trugen sehr viele Umstände zum Abschneiden bei, wie er im LIGAPORTAL-Interview verraten hat.

"Wollen Abstieg noch nicht zum Thema haben"

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Hinrunde?

WV: Es war in Summe ein richtiger schwierige Herbst für uns. Angefangen hat es damit, dass viele Leistungsträger entweder verletzt waren oder nicht das erfüllen konnten, was wir uns von ihnen erwartet haben. Den "Weg der Jugend", den wir im Verein gehen wollen, ist zwar vielversprechend aber noch nicht so stabil, wie er sein müsste um uns in einer derartigen Situation zu helfen.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können?

WV: Gut gefallen hat mir der Charakter der Mannschaft. Trotz der Herausforderungen und den schwierigen Situationen, haben sich die Jungs nie hängen lassen und haben immer weitergekämpft. Problematisch war natürlich, dass wir sehr viele Gegentore bekommen haben (Anm. 44 Gegentore/ im Schnitt fast 3 Gegentore/Spiel - nur KSV Siemens schlechter). Der Spielaufbau war in weiten Phasen zu unsicher, nicht zielgerichtet genug.

LP: Sind im Winter Transfers geplant? Ja/Nein? Wenn ja, welche Position?

WV: Transfers wird es geben, ja. Wir waren bereits im Dezember mit einigen Spielern schon auf der Zielgeraden. Hauptaugenmerk haben wir auf Offensive Mittelfeldspieler und Stürmer gelegt. Am Ende sollen es dann 4-5 Neuzugänge werden. Damit wollen wir im Frühjahr besser aufgestellt sein.

LP: Wie sehen die Erwartungen für das Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wär man am Ende der Saison zufrieden?

WV: Zufrieden wären wir am Ende, wenn wir auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen würden. Da man immer die Regionaliga Ost und die Anzahl der Absteiger im Auge behalten muss, lässt sich heute noch nicht genau sagen, welcher Tabellenplatz dafür ausreichend ist. Das Hauptaugenmerk liegt aber ohnehin auf uns selbst. Wir wollen besser und konzentrierter spielen und das in jeder Spielphase.

Mit dem Abstieg haben wir uns zwar auch beschäftigt, alles andere wäre nicht seriös, doch zum aktuellen Zeitpunkt wollen wir diesen noch nicht zum großen Thema machen. Vorher warten noch 15 Spiele im Frühjahr auf uns, in denen wir es besser machen können, als im Herbst.

MW