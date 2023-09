Vienna Amateure setzten gegen Post Siegesserie fort

Details Montag, 04. September 2023 16:10

Am 3. Spieltag der 2. Landesliga Wien kam es zum Duell von zwei bis dato ungeschlagenen Mannschaften, der First Vienna FC 1894 (Amateure) gegen den Post SV Wien. Um dieses Spiel zu verfolgen, kamen ungefähr 100 Zuschauer zur Post Sportanlage und bekamen ein wahres Top-Spiel geboten, in dem sich keiner der beiden etwas schenken wollte. Beide Teams wollte ihre Siegesserie aufrechterhalten, also war alles angerichtet für einen spannenden Fußball-Samstag.

Vienna überwindet Anfangsoffensive von Post

Post war am Beginn der ersten Halbzeit besser im Spiel und auf dem Weg, die 1:0 Führung zu erzielen. Der erste nennenswerte Abschluss der Hausherren war ein Schuss knapp außerhalb des Sechszehners, der jedoch nur an die Latte ging. Damit blieb es vorerst beim 0:0. Anschließend übernahmen die Amateure das Spiel und waren bis zur Halbzeit die spielstärkere Mannschaft. Die Überlegenheit wurde dann nach einer halben Stunde in etwas Zählbares umgewandelt. Zahirovic überspielt im Mittelfeld zwei Gegner und lief auf die Viererkette zu. Im richtigen Moment legte er den Ball auf Ramic, der per Direktabnahme zur 0:1 Führung für die Amateure traf. Das war dann auch der Halbzeitstand.

Vienna setzt Nadelstiche durch Konter

Nach der Pause fand sich Post wieder anfangs besser im Spiel. Doch wie im ersten Durchgang konnte die Heimmannschaft nicht gefährlich werden beziehungsweise den Ausgleich erzielen. Es gab an diesem Tag kein Durchkommen gegen die Defensive der Amateure. Immer wieder wurde die Vienna durch Konter und schnelles Umschaltspiel auffällig, oft fehlte der letzte Pass zum Erfolg. Bis kurz vor Schluss blieb es offenes und intensives Spiel mit einigen kleineren Chancen auf beiden Seiten. Doch dann machte die Vienna in der 86. Minute den Deckel drauf. Huskovic setzt zu einer gefährlichen Flanke an, die im Sechszehner landet. Die Hintermannschaft von Post hatte Probleme und konnte den Ball nur unglücklich klären. Dadurch ergab sich die Chance für Michael Valtchev und er traf zum 0:2 für seine Mannschaft. Das war dann auch der Endstand dieser Partie. Die Vienna bleibt damit eine von zwei Mannschaften, die ihre ersten drei Spiele alle gewinnen konnten.

Stimme zum Spiel

Mehmet Sütcu (Trainer First Vienna FC 1894 Amateure)

„Ein Spiel, wie wir es erwartet haben. Sehr intensiv und viele Zweikämpfe, was auch beide Mannschaften so annahmen. Am Ende hatten wir meiner Meinung nach über die 90 Minuten die Nase vorn und belohnten uns mit einem verdienten Sieg. Ich bin mit der Leistung meines Teams zufrieden.“

