Klare Niederlage für Hellas Kagran! Sportunion Mauer weiter auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 12. Mai 2024 14:37

Im Rahmen der 25. Runde der Wiener Stadtliga trafen Hellas Kagran und Sportunion Mauer aufeinander. In einem Spiel, das deutlich durch die Gäste dominiert wurde, sicherte sich Mauer einen klaren 2:0-Sieg gegen die Kagraner. Die Tore von Andre Necina und Marco Elbl entschieden das Match zugunsten der Gäste, die mit diesem Ergebnis wichtige Punkte sammelten.

Früher Rückstand setzt Hellas Kagran unter Druck

Bereits in der 10. Minute gerieten die Gastgeber in Rückstand. Andre Necina brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss in Führung, was die Stimmung im Lager von Mauer deutlich hob. Die Kagraner hatten Mühe, ins Spiel zu finden und kamen in der ersten Halbzeit kaum zu nennenswerten Chancen. Trotz einiger Versuche, das Spiel zu kontrollieren, blieb Hellas meist harmlos und konnte vor der Pause nicht mehr reagieren.

Die zweite Halbzeit begann mit Hoffnung für Hellas Kagran, das Spiel vielleicht doch noch zu wenden. Doch trotz der Anstrengungen blieben echte Torchancen Mangelware. Die Mauerer, unter der Führung von Trainer Christoph Knirsch, zeigten eine solide Defensive und ließen kaum etwas zu.

Sportunion Mauer entscheidet das Spiel

In der 61. Minute dann der nächste Schlag für die Kagraner. Marco Elbl erhöhte auf 0:2 für Sportunion Mauer, nachdem er sich geschickt durch die Abwehrreihen von Hellas Kagran manövrierte und den Ball unhaltbar im Netz unterbrachte. Die Freude im Lager der Gäste war groß, während bei den Gastgebern Ernüchterung einsetzte.

Nach dem zweiten Tor kontrollierte Mauer das Spielgeschehen weitgehend und verwaltete den Vorsprung gekonnt. Die Kagraner versuchten zwar, Druck zu machen und zu einem Anschlusstreffer zu kommen, jedoch ohne Erfolg. Die Defensive der Mauerer stand sicher und ließ kaum gefährliche Situationen zu. In den Schlussminuten des Spiels gab es noch einige Wechsel auf beiden Seiten, die jedoch am Endergebnis nichts mehr änderten.

Als das Spiel in der 91. Minute abgepfiffen wurde, stand es 0:2 aus Sicht der Heimmannschaft. Ein verdienter Sieg für Sportunion Mauer, die ihre Überlegenheit über die gesamte Spieldauer hinweg unter Beweis stellten. Für Hellas Kagran hingegen war diese Niederlage ein weiterer Rückschlag in einer ohnehin schon schwierigen Saison. Die Gäste feierten ihren Erfolg, während die Kagraner die Fehler dieses Spiels analysieren müssen, um in den kommenden Partien stärker zurückzukommen.

Stimme zum Spiel

"Wir sind natürlich zufrieden mit den drei Punkten. Vom Spiel her hätte es natürlich höher ausgehen müssen, jedoch sind wir mit dem Sieg zufrieden. Vor allem in der ersten Halbzeit hätte es schon gut und gerne auch 3:0 oder 4:0 stehen müssen", erklärte Sportlicher Leiter Ken Pokorny. "Auch in der zweiten Halbzeit war es ein ähnliches Bild von der Partie her. Wir waren stark und konnten auch die Führung ausbauen, haben jedoch erneut einige Chancen liegen gelassen. So kam auch Hellas Kagran etwas besser in die Partie und wir mussten hinten auch aufpassen, um das ganze nicht unnötig spannend werden zu lassen", fügte Sportlicher Leiter Pokorny hinzu. "Schlussendlich zählen natürlich die drei Punkte und jetzt fokussieren wir uns bereits auf die nächste Partie und wollen bei Gerasdorf auch keine Punkte liegen lassen. Es wird sicher kein leichtes Auswärtsspiel, deswegen ist eine starke Vorbereitung wichtig. In der Tabelle sind wir natürlich mit acht Punkten Vorsprung sehr gut aufgestellt, aber solange rechnerisch noch alles möglich ist, wollen wir natürlich nichts anbrennen lassen.

Hellas Kagran: Nicolas Grunt - Simon Löhlein, Philipp Pohn, Fabio Revelant, Ben Schoisswohl, Christopher Schaller - Ronald Birnbauch, Simon Reisek, Yannic Mattes, Martin Haberleitner (K) - Danijel Ivic



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Emil Safer, Serkan Firat, Mario Fürthaler



Trainer: Rene Fischer

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia - Predrag Ilic, Andre Necina, Tobias Kerschl, Stefan Brunner - Nikola Ivic, Felix Langbrucker (K), Lucas De Giacomo - Marco Elbl, Alexander Frank, Victor Quesada Hentschel



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Julian Opetnik, Patrick Ibrahim Touray, Luca Ruiss, Balazs Szebenyi, Thomas Kindig



Trainer: MSc Christoph Knirsch

