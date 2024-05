Effizienz und Präzision: SV Wienerberg sichert sich wichtigen Sieg gegen FC Stadlau

Details Sonntag, 12. Mai 2024 12:21

In einer spannenden Begegnung der 25. Runde der Wiener Stadtliga (W) setzte sich SV Wienerberg mit einem klaren 0:2 gegen FC Stadlau durch. Jan Mülner erwies sich als Schlüsselfigur, indem er beide Tore für die Gäste erzielte. Der Erfolg von Wienerberg zeigt ihre taktische Überlegenheit und effiziente Chancenverwertung in einem Spiel, das vor allem in der ersten Halbzeit entschieden wurde.

Frühe Führung setzt Stadlau unter Druck

Die Partie begann unmittelbar mit hohem Tempo, als SV Wienerberg das Spiel kontrollierte und früh in der 29. Minute durch Jan Mülner in Führung ging. Dieses frühe Tor gab den Ton an und setzte die Heimmannschaft, den FC Stadlau, unter erheblichen Druck. Mülner, der eine herausragende Leistung zeigte, konnte seine Torgefahr erneut unter Beweis stellen und verdoppelte die Führung in der 40. Minute. Seine Schnelligkeit und Präzision vor dem Tor waren entscheidend für die Dominanz seines Teams in der ersten Hälfte.

Die Stadlauer versuchten, ins Spiel zurückzufinden, indem sie einige taktische Änderungen vornahmen und in der 44. Minute Dominik Kurz durch Kim Bröckl ersetzten. Trotz dieser Bemühungen gelang es ihnen nicht, die solide Verteidigung von Wienerberg zu durchbrechen, und die erste Halbzeit endete mit einem komfortablen 0:2 für die Gäste.

Keine Tore in der zweiten Halbzeit trotz Bemühungen von Stadlau

Nach der Pause kam der FC Stadlau mit erneuerter Energie aus der Kabine, doch trotz ihrer Anstrengungen blieben Tore aus. Wienerberg, unter der Führung ihres Kapitäns Christoph Hüttmair, verwaltete das Spiel geschickt und hielt den Ball größtenteils in den eigenen Reihen. Die Wienerberger nahmen einige Wechsel vor, um frische Beine auf das Spielfeld zu bringen und ihre Führung zu sichern. So kamen in der 72. Minute Alexander Unterreiner für Maximilian Schmid und Oliver Ikic für Srdan Todorovic ins Spiel.

Auch Stadlau unternahm weitere Versuche, den Anschlusstreffer zu erzielen, indem sie in der 65. Minute Krystian Gora durch Oliver Gujic ersetzten. Jedoch führte keine der taktischen Änderungen zum Erfolg, und das Spiel endete mit einem verdienten 0:2-Sieg für SV Wienerberg. Die Gäste zeigten eine überlegene Leistung und konnten wichtige drei Punkte auf ihrem Konto verbuchen.

Die Stadlauer mussten sich geschlagen geben, obwohl sie in der zweiten Halbzeit keinen Mangel an Einsatz zeigten. Wienerberg, angeführt von den zwei Toren Jan Mülner's, demonstrierte eine beeindruckende Effizienz und nahm alle Chancen wahr, die sich ihnen boten, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Stimme zum Spiel

"Wir sind froh über den Dreier und jetzt haben wir natürlich auch einen sehr guten Abstand zu den unteren Tabellenrängen. Mit dem dritten Sieg in Folge, waren wir auch diese Partie deutlich besser und haben schlussendlich verdient gewonnen", erklärte Trainer Werner Hasenberger. "In den ersten zehn Minuten hatte Stadlau zwei gute Tormöglichkeiten, welche sie aber nicht nutzen konnten. Nach diesen zwei Torchancen haben wir auch in die Partie gefunden und konnten uns klar durchsetzen. Nach rund 30 Minuten konnten wir in Führung gehen und dominierten weiterhin die Partie", erklärte Trainer Hasenberger. "Kurz vor der Pause konnten wir die Führung noch ausbauen und mit 2:0 in die Kabine gehen. Nach der Pause ein ähnliches Bild. Wir waren erneut spielbestimmend und konnten den Sieg sicher über die Zeit bringen. Nächste Woche gegen 1980 Wien werden wir uns natürlich wieder sehr gut vorbereiten, aber tabellarisch betrachtet ist jetzt schon fast alles in trockenen Tüchern und wir können die Saison in Ruhe zu Ende spielen", betonte Trainer Werner Hasenberger.

FC Stadlau: Aleksandar Mirkovic, Gabriel Bayer (K), Philipp Engleithner, Lukasz Bogajewski, Dominik Eichinger, David Obradovic, Leon Effenberger, Dominik Kurz, Fedi Houidi, Krystian Gora, Yannick Hafner



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Oliver Gujic, Burak Karakoc, Kim Bröckl, Edin Alihodzic, Moritz Waba



Trainer: Stefan Horniatschek

SV Wienerberg 1921: Nemanja Ivic, Matthias Schmid, Jan Mülner, Maximilian Schmid, Ibrahim Mohamed, David Gschaider, Benjamin Pitzek, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair (K), Simon Ouguehi, Florian Schöberl



Ersatzspieler: Stefan Trunic, Oliver Ikic, Andre Sliskovic, Alexander Unterreiner, Kenneth Oduaro, Angelo Buratti



Trainer: Werner Hasenberger

Wiener Stadtliga: FC Stadlau : SV Wienerberg - 0:2 (0:2)

40 Jan Mülner 0:2

29 Jan Mülner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.