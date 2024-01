Vienna 1B voll im Soll - Mehmet Sütcü mit klarem Ziel!

Details Mittwoch, 03. Januar 2024 15:39

Die Winterpause hat nun auch im Wiener Unterhaus begonnen. Zeit, um sich mit den Vereinsverantwortlichen der einzelnen Clubs über die zurückliegende Herbstrunde zu unterhalten. Dominanter als die First Vienna FC 1894 Amateure, ist kaum eine Mannschaft in den Wiener Unterligen im Herbst aufgetreten. Für Mehmet Sütcü, Trainer und Nachwuchsleiter des Landesligisten, Grund genug mit dem Gesamtabschneiden mehr als zufrieden zu sein. Was aber trotzdem hätte besser laufen können und warum der Meistertitel und Aufstieg ganz offen ausgesprochen werden, hat er im Interview verraten.

LP: Wie zufrieden seid ihr mit der Herbstrunde?

MS: Wir sind alle im Verein natürlich sehr zufrieden, nicht nur wegen der Tabellensituation. Die Spieler haben sich großartig entwickelt. Wenn man bedenkt, dass ein Großteil des Kaders aus der Oberliga B gehalten wurde, ist es schon sehr bemerkenswert, wie sie sich in der Liga etablieren konnten.

LP: Was ist gut gelaufen/hätte besser laufen können? Wo seht ihr Verbesserungspotential?

MS: Besonders schön anzusehen ist, dass sich die Jungs zu einer echten Mannschaft entwickelt haben und selber zu Männern gereift sind. Sie haben von Woche zu Woche mehr verstanden worum es ging und das dann auch mit entsprechenden Leistungen gezeigt.

Gegen Ende hat man dann in den jeweiligen Spielen Schwankungen von Halbzeit zu Halbzeit gesehen. Das ist uns Anfangs weniger passiert. Da muss man aber auch sagen, dass das definitiv der Jugend geschuldet ist. Verbesserungspotential haben wir also in der Dominanz über 90 Minuten. Daran werden wir aber den Fokus legen und mental arbeiten.

LP: Sind Transfers im Winter geplant? Wenn ja, welche? Welche Positionen?

MS: Transfers sind keine geplant. Wir legen da den Fokus auf unsere eigene Jugend, wollen unsere U18-Spieler fördern und fordern. Externe Spieler werden höchstens geholt, wenn es sich um ein absolutes Toptalent handelt.

LP: Wie sehen die Erwartungen fürs Frühjahr aus? Mit welcher Position/Entwicklung wäre man am Ende der Saison zufrieden?

MS: Nachdem wir aktuell sehr souverän auf Platz 1 liegen, wollen wir dort natürlich bleiben. Es geht aber auch darum, noch mehr Spieler aus der eigenen Jugend raufzubekommen und weiterzuentwickeln. Sie sollen im Trainingsbetrieb dabei sein und die Luft bei den Profis schnuppern. Grundsätzlich ist der Aufstieg, gerade als Aufsteiger, keine absolute Pflicht aber natürlich ist es unsere Voraussetzung Meister zu werden. Die Jungs und alle im Verein haben den Hunger nach Erfolg und dementsprechend werden wir das nächste halbe Jahr auch so angehen.

MW