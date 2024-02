Das sind die bösen Jungs in der 2. Landesliga

Details Mittwoch, 31. Januar 2024 20:57

Emotionen und Fouls gehören zum Fußball wie Tore. Wir haben uns an dieser Stelle angeschaut, wer in der 2. Landesliga Wien in der ersten Saisonhälfte die bösen Jungs waren. Wer erhielt die meisten Gelben Karten, wer die meisten Gelb-Roten und Roten Karten? Wir haben uns aber auch angeschaut, wer die fairste Mannschaft ist?

In der aktuellen Fair Play Wertung der 2. Landesliga stehen die Mannschaften von DSV Fortuna 05 an erster Stelle mit nur 18 Punkten. Knapp dahinter folgen First Vienna FC 1894 Amat. mit 25 Punkten und NAC mit 26 Punkten. Die Top 5 vervollständigen SC Ostbahn XI mit 27 Punkten und TWL Elektra 1b mit 28 Punkten. Die Fair Play Wertung spiegelt die sportliche Disziplin und Fairness der Teams wider, und die hier führenden Mannschaften verdienen Anerkennung für ihre vorbildliche Einstellung auf dem Spielfeld.

Rote Karten und Gelb/Rote Karten

Auf der Liste der Roten Karten stehen zehn Spieler. Eric Damschen von LAC-Inter hat die höchste Anzahl von Gelb/Roten Karten (nämlich drei), gefolgt von Kevin Nendwich (Columbia Floridsdorf), nämlich zwei.

Gelbe Karten

In der Kategorie der Gelben Karten führen Mario Ackerl (A11 - R.Oberlaa), Robert Lalic (Columbia Floridsdorf) und Abdul Barut (Post SV) sowie Karol Czajkowski von Siemens Großfeld mit 6 Karten die Tabelle an. Dies unterstreicht die Intensität und Wettbewerbsfähigkeit in der Liga. Es bleibt spannend zu sehen, wie sich diese Werte im Verlauf der Saison entwickeln werden und welche Teams am Ende sowohl in der Tabelle als auch in der Fair Play Wertung vorne liegen werden.